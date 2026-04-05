El brutal nocaut que sufrió el boxeador irlandés Glenn Byrne: "Su carrera se acabó" + Seguir en









El deportista padeció una hemorragia cerebral luego de ser noqueado en el séptimo asalto por William Crolla en Altrincham.

Desde el hospital, Glenn Byrne le compartió un mensaje a sus seguidores, vía su cuenta oficial de Instagram: “Gracias por todos los mensajes de apoyo. Me pondré en contacto con todos ustedes con el correr de los días”.

Un severo diagnóstico de hemorragia cerebral obligó al retiro definitivo del boxeador irlandés Glenn Byrne después de su reciente combate contra William Crolla. El incidente ocurrió durante el séptimo round de una pelea en la categoría superwélter celebrada en Altrincham y provocó un fuerte impacto en el ámbito deportivo internacional. Promotores y aficionados expresaron su solidaridad con Byrne tras confirmarse que las secuelas del nocaut marcaron el punto final de su carrera en el profesionalismo.

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A pesar de haber derribado a su rival en cuatro ocasiones y dominar el pleito, el irlandés de 29 años sucumbió ante un impacto fulminante que lo dejó fuera de combate. Tras el impacto, Byrne recibió atención médica urgente en el cuadrilátero, incluyendo suministro de oxígeno, antes de ser evacuado en camilla hacia un centro hospitalario donde continúa bajo observación.

video de Glenn Byrne Glenn Byrne sufrió una hemorragia cerebral tras el golpe que le propinó William Crolla en el séptimo asalto del combate: el video. La promotora JB Boxing Productions expresó a través de sus redes sociales cómo sigue el estado del boxeador y envió un mensaje a los seguidores: “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de la tomografía computarizada. Queremos agradecer a todos sus mensajes de preocupación, significan mucho para nosotros”.

Luego, la misma promotora confirmó la gravedad de la lesión: “La hemorragia cerebral está bajo control en este momento. Lo están monitoreando cada hora y, si Dios quiere, en las próximas 24 horas recibirá el alta del hospital y podrá recuperarse por completo”.

En una entrevista para el diario The Sun en Irlanda, el hermano y promotor del deportista, Jay Byrne, dio a conocer la noticia del retiro forzoso de Glenn. El entorno familiar se mostró devastado tras el incidente en Altrincham y Jay fue tajante al declarar: "Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”.

Las palabras del rival y director de boxeo William Crolla logró una victoria heroica en el séptimo asalto tras sobrevivir a cuatro conteos. Sin embargo, luego se mostró preocupado al ver la gravedad del nocaut. El boxeador de 27 años se disculpó con la afición y rindió homenaje a su oponente con el siguiente mensaje: “Espero que esté bien. Lamento haberlo celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero esta noche”. En paralelo, el director de boxeo de Matchroom, Eddie Hearn, quien presenció el combate, también compartió unas palabras: “Por eso este deporte es tan increíble. Creo que William Crolla merece muchísimo respeto. Todos esperamos que Glenn Byrne esté bien, creemos que lo está, pero mantendremos a todos informados. Nuestros pensamientos están con él. Dos guerreros increíbles, quiero decir, este joven estaba fuera y cuando digo fuera, me refiero a su carrera. Lo que viste ahí dentro fue a un hombre desesperado, luchando honestamente por su carrera, y simplemente tenía que encontrar una manera, simplemente tenía que seguir adelante". “Cómo encontró la manera de recuperarse y ganar esa pelea, sinceramente, sé que suena duro decir que estás luchando por tu carrera, pero en este escenario, en esta plataforma, una segunda derrota a ese nivel prácticamente habría significado el fin de su carrera en esta plataforma. Fue una de las cosas más increíbles que he visto. Como dije, es difícil celebrar hasta que sepamos que Glenn Byrne está bien, pero les tengo un enorme respeto a ambos”, añadió. Desde el hospital, Glenn Byrne le compartió un mensaje a sus seguidores, vía su cuenta oficial de Instagram: “Gracias por todos los mensajes de apoyo. Me pondré en contacto con todos ustedes con el correr de los días”.

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