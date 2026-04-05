Inflación: el Gobierno espera que siga bajando, aunque reconoce ajustes pendientes en precios relativos

El presidente Javier Milei aseguró que la inflación seguirá bajando, pero advirtió que los ajustes en tarifas y costos aún impactarán en el corto plazo.

El presidente Javier Milei afirmó que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses , aunque advirtió que “queda pendiente una gran corrección de precios regulados” , lo que podría generar aumentos puntuales en el corto plazo dentro del proceso de normalización económica.

Durante una entrevista con el medio español El Debate, Milei destacó que el proceso de baja inflacionaria ya está en marcha, aunque remarcó que todavía no se completó.

“La inflación mayorista ya está por debajo del 1 % mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual” , sostuvo. Sin embargo, aclaró que el comportamiento de los precios al consumidor presenta mayores dificultades para descender.

“La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea” , explicó.

El foco de preocupación del Gobierno está puesto en los precios regulados, como tarifas de servicios públicos, que aún requieren actualización.

“Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, detalló el mandatario. Según su visión, estos ajustes son necesarios para ordenar la economía, aunque implican un impacto directo en el nivel de precios en el corto plazo.

La estacionalidad de los útiles escolares y el shock global que provoca el conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo generó que se asiente en la población una alta expectativa de aumentos de precio para marzo. Sin embargo, consultoras privadas prevén que la inflación del mes continúe en la órbita del 3%, apenas por encima del 2,9% registrado en enero y febrero. El INDEC confirmó que la cifra se conocerá el martes 14 de abril a las 16 horas.

Según PxQ Consultora, marzo tendrá una inflación del 3,2% mensual, a partir del incremento en Alimentos y bebidas, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que explican el 60% de la variación total del índice. Al analizar el desempeño por rubros, los principales impulsores del mes fueron los combustibles, los aumentos en carnes y derivados y las subas en los rubros vinculados a la gastronomía. Asimismo, por la reducción del bloque subsidiado, se registró un salto relevante en las tarifas “con subsidios”. En contrapartida, se observaron descensos en rubros estacionales, con bajas en paquetes turísticos y en frutas y verduras de estación.

De superar el 3%, sería el mayor índice inflacionario desde marzo del 2025, mes en el que el registro tocó los 3,7%. Además, sería el décimo mes consecutivo sin reducción de precios.

Milei en Davos El mandatario vinculó los futuros aumentos al ajuste en tarifas y materias primas. Hollie Adams

Milei defendió el ajuste fiscal, cruzó a Victoria Villaruel y reforzó su alianza con Trump y Netanyahu

El presidente Javier Milei defendió el ajuste fiscal aplicado por su Gobierno y aseguró que se trata del “más grande de la historia de la humanidad”, con una fuerte reducción del gasto público y la eliminación del déficit en pocos meses. Según explicó, estas medidas permitieron estabilizar la economía tras un escenario crítico heredado, con alta inflación, reservas negativas y fuerte endeudamiento.

En el plano político, Milei profundizó sus críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haber intentado boicotear su gestión y obstaculizar reformas clave. El mandatario sostuvo que los conflictos internos no son recientes y los vinculó a demoras en leyes centrales y a diferencias con sectores que cuestionan el rumbo del Gobierno.

A nivel internacional, el jefe de Estado reforzó su alineamiento con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, a quienes elogió por su rol global. Destacó especialmente a Trump, al que definió como “el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos”, y reafirmó su cercanía con líderes afines como Viktor Orbán y Giorgia Meloni.