En Racing, Crespo es el candidato

Guillermo Barros Schelotto fue el candidato principal para ocupar el puesto de entrenador en Racing, pero rápidamente se bajó de la lista y desde la entidad de Avellaneda evalúan otros candidatos para suplantar a Fernando Gago. Barros Schelotto, quien forma dupla técnica con su hermano Gustavo, recibió el llamado oficial de Racing a cargo del presidente, Víctor Blanco.Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que el técnico que viene de dirigir a la selección de Paraguay, tiene ofertas de la MLS y de México. Caída esta posibilidad, otro nombre en carpeta es Hernán Crespo: el campeón de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia estuvo cerca de ser despedido hace unas semanas del Al Duhail, de Qatar Stars League, por malos resultados, aunque volvió al triunfo después de tres partidos en el club donde tiene contrato vigente hasta junio próximo y ahuyentó los fantasmas.En la lista hay que agregar a Gustavo Alfaro. Lo del exseleccionador de Ecuador no es sencillo porque maneja una propuesta suculenta de una entidad del exterior, aunque no hay que descartarlo. Otro técnico en la mira es Alexander “Cacique” Medina, también buscado después de su gran campaña en Talleres de Córdoba y de últimas experiencias en el Inter de Brasil y Vélez.