En sintonía con Morales, gobernadores peronistas advierten por plan Milei

“No es novedad”, dijo, por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo en referencia a las declaraciones de Morales. Al respecto consideró que la propuesta de Milei “es apoderarse de los recursos que son del interior” y agregó que “si gana Milei va a apoderarse de los recursos de las provincias y vamos a tener graves problemas sociales”.

En ese sentido, el sucesor de Juan Manzur explicó: “Si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los más importantes que tenemos la provincias, evidentemente nos vamos a ver imposibilitados de cumplir con nuestras obligaciones no solo salariales: no vamos a poder atender en los hospitales, las camionetas de la Policía no podrán salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer ni siquiera diálisis para que la gente pueda estar bien”.

“El candidato de la oposición lo primero que va a tener que haces es respetar la Constitución Nacional, segundo las autonomías de las provincias y tercero las leyes vigentes a nivel provincial y nacional. No hay dudas de que nos vamos a defender en la Justicia, en la Corte Suprema de la Nación y también con gente en la calle si quieren quitarle los recursos a los tucumanos”, avisó Jaldo.

Alerta en Provincia

En la Provincia de Buenos Aires también encendieron las alarmas. El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard, analizó que si gana Milei “será muy difícil terminar las obras que están en curso en la provincia de Buenos Aires”. “La provincia va a tener problemas para darle continuidad a este plan de obra” dado que en el marco del régimen de coparticipación federal, esa jurisdicción aporta mucho más de lo que recibe y “la mitad de los ingresos de Buenos Aires provienen de los ingresos nacionales”, dijo a Radio LU2.

El funcionario además se refirió al resultado de la elección provincial al considerar que el triunfo del gobernador Kicillof por el 45% “fue un voto de aprobación y de confianza a una forma de entender las políticas públicas”.

“Por supuesto que falta, pero ahora sin la pandemia, sin la sequía, sin la guerra, vamos a ir a fondo y terminaremos de hacer todo”, finalizó Girard, quien acompañó al gobernador Kicillof en su paso por Bahía Blanca.