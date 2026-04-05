La canasta de servicios de la clase media en Buenos Aires subió 22,2% desde el inicio del año

De acuerdo con un relevamiento privado, una familia promedio necesitó destinar $2.980.339 el mes pasado para afrontar el costo de la vivienda y los servicios públicos y privados.

Al analizar el comportamiento de los últimos doce meses, se observa que el valor de la canasta total escaló un 57,5%.

Mantener una familia de clase media en Buenos Aires cuesta hoy un 22,25% más que hace cuatro meses en términos de servicios básicos . Una familia tipo necesitó $2.980.339 en marzo de 2026 para costear vivienda, salud, transporte, educación y tarifas, lo que marca un salto significativo respecto a los valores de noviembre pasado.

Con una inflación proyectada menor al 10% , el incremento en la canasta de servicios duplica esa cifra . El estudio de Focus Market vincula este fenómeno a la actualización de tarifas y servicios que presentaban un fuerte atraso acumulado respecto al nivel general de precios.

“Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de ‘ajustar sin desbordar, contener sin atrasar’”, afirmó Damián Di Pace , director de Focus Market.

El alquiler se posiciona como el gasto más pesado y prioritario para cualquier hogar . En el Gran Buenos Aires, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó en promedio $827.599 en marzo para costear un departamento de tres ambientes , lo que representa un aumento respecto a los $760.860 de noviembre pasado.

En cuanto a los hogares, las expensas para edificios estándar subieron un 9,12%, alcanzando los $161.476 frente a los $147.977 previos. Este rubro se ha convertido en uno de los principales focos de ajuste: entre el 15% y el 20% de los departamentos ya registran deudas . Focus Market advierte, además, que estos costos en la Ciudad de Buenos Aires suelen duplicar a los del GBA debido a la disparidad en las actualizaciones de tarifas.

Los servicios básicos de electricidad, gas y agua también impulsaron el índice hacia arriba. En el caso de la energía eléctrica, una familia sin subsidios que abonaba $37.098 en noviembre, pasó a pagar un estimado de $53.744 en marzo.

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Transporte

La movilidad esencial registró aumentos que superan el promedio general de precios. Un hogar que depende del transporte público (colectivos y trenes) destinó $89.381 en marzo, frente a los $70.605 de noviembre, debido a un esquema de ajuste que combina un 2% mensual fijo con la inflación. No obstante, el informe advierte un dato crítico: sin la tarjeta SUBE nominalizada, ese presupuesto familiar escala hasta los $147.120.

Para los propietarios de vehículos, el panorama es igualmente costoso. Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper alcanzó los $86.349 en marzo (un alza del 20% respecto a noviembre), lo que implica un gasto mensual de $72.947 solo para uso recreativo de fin de semana.

A esto se suma el fuerte salto en el seguro de cobertura mínima, que pasó de $83.686 a $146.020, y el costo de taxis (cuatro viajes mensuales entre CABA y provincia), que añade otros $100.243 al presupuesto.

colectivo AMBA La movilidad esencial registró aumentos que superan el promedio general de precios.

Educación y salud

La educación y la salud se volvieron gastos inamovibles pero asfixiantes para la clase media. En 2026, la cuota de un colegio semiprivado para dos niños saltó de $352.206 a $605.794, impulsada por aumentos proyectados del 70%.

Sin embargo, el verdadero abismo aparece en la educación 100% privada, donde un solo arancel básico llega a $1.133.319. Como señala el informe, destinar más de $2 millones solo a la escolaridad, sin sumar otros gastos fijos, es una cifra "directamente inviable" para gran parte de los hogares.

En cuanto a la salud, los planes de medicina prepaga pasaron de $576.389 a $647.044 para un grupo familiar básico.

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Al analizar el comportamiento de los últimos doce meses, se observa que el valor de la canasta total escaló un 57,5%. Esta cifra se sitúa marcadamente por encima de la inflación anual registrada entre marzo de 2025 y marzo de 2026, lo que refleja una presión extra sobre el presupuesto familiar.