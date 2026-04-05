Israel asegura haber eliminado a un alto responsable petrolero de Irán en un ataque en Teherán + Seguir en









El Ejército israelí afirmó que la operación apunta a debilitar el financiamiento militar de la Guardia Revolucionaria iraní.

Israel afirmó haber matado a un alto responsable petrolero iraní en un ataque en Teherán. Reuters

El Ejército de Israel aseguró que mató en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien identificó como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque ocurrido el viernes que, según indicó, buscó afectar la estructura financiera del aparato militar de Irán.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Ashrafi Kahi ocupaba un rol clave dentro del entramado económico vinculado a la Guardia Revolucionaria. Era señalado como jefe de comercio del Cuartel General del Petróleo, organismo encargado de supervisar actividades relacionadas con recursos energéticos.

Benjamin Netanyahu.jpg El Ejército israelí sostiene que el ataque buscó afectar el financiamiento militar de Irán. Axios Desde Israel sostienen que esta estructura cumple un papel central en el sostenimiento de las capacidades militares iraníes. “Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares”, indicó el Ejército en su informe.

El rol del petróleo en el financiamiento militar Según la versión israelí, el Cuartel General del Petróleo permite sostener y expandir la actividad militar de la Guardia Revolucionaria a través de ingresos obtenidos por la venta de petróleo.

El comunicado remarca que estas operaciones se realizan eludiendo sanciones internacionales, lo que según Israel, facilita tanto la continuidad de las actividades como el rearme militar.

iran petroleo El Cuartel General del Petróleo es clave en la estructura económica iraní, según Tel Aviv. Depositphotos En ese marco, la eliminación de figuras clave dentro de esta estructura es presentada como parte de una estrategia para debilitar el financiamiento del aparato militar iraní. Advertencia de Israel En el cierre del comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron su postura frente a Irán y anticiparon la continuidad de este tipo de operaciones. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario”, señalaron. El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión en la región, donde los ataques selectivos y las acciones encubiertas forman parte de la dinámica del conflicto entre ambos países.

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