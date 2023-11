Massa cruzó a libertarios por órganos, jubilaciones y la venta libre de armas

Sergio Massa sostuvo que el país que viene tras el balotaje del próximo 19 de noviembre, en el que competirá con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "se construye con el corazón" y "no vendiendo órganos". "Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades. Es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente", expresó el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en la localidad de San Fernando, al norte del conurbano bonaerense.

"Tenemos una enorme comunidad en la Argentina donante de órganos que es símbolo de la solidaridad. Escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura", aseveró Massa. En ese contexto, el ministro de Economía y postulante presidencial dijo que "en un país donde quieren privatizar" el sistema de salud pública, su candidatura de UP plantea "que sea gratuito para que puedan vivir y ser atendidos".

"Les quiero decir algo muy importante: quieren privatizar los trenes, el agua y las cloacas; el asfaltado de las calles. Pero, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia. Las Malvinas fueron, son y serán en argentinas", aseguró.

El ministro de Economía comentó que días atrás se encontró con "algunos de los 20.000 jubilados que quedan en la Argentina" que cobran sus prestaciones de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), el sistema previsional privado que se instauró en los años 90. "Cobran entre 5.000 y 20.000 pesos. Eso es lo que representa el sistema de AFJP en la Argentina", detalló Massa. Por ese motivo, explicó, se les incorporó un complemento para igualar el monto que perciben con la mayoría de las jubilaciones. "No queremos que vuelvan las AFJP en la Argentina", expresó.

"Nosotros queremos mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria", indicó. Para Massa, el próximo 19 de noviembre, cuando se dispute el balotaje, "se definen cosas muy importantes", entre ellas, dijo, "si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no; si tienen derecho a la indemnización o no; si tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos. No queremos esclavos en la Argentina: queremos trabajadores bien pagos", señaló.

Y agregó: "Lo quiero simplificar en una frase que las mueva a defender esta bandera que es la que nos une a todos, que es la que nunca tenemos que dejar de mirar. Quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila". "Queremos ser patria, ser nación. Queremos nuestra moneda, nuestras Malvinas, nuestro himno y queremos nuestra bandera", culminó.

Gira

A quince días del balotaje, el ministro de Economía visitará este lunes Córdoba con el objetivo de incrementar el apoyo entre el electorado de la región centro a través de un mensaje superador a la grieta. En la recta final rumbo a la segunda vuelta, el comando electoral de UP diseñó una agenda sin respiro con recorridas por provincias y municipios, una sucesión de actividades que incluirá la participación de Massa en el debate presidencial que tendrá lugar el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, donde debatirá mano a mano con su rival Milei.

A diferencia de la campaña para la primera vuelta, UP esta vez no centrará sus actividades proselitistas en la región norte, donde el 22 de octubre el oficialismo logró sumar cientos de miles de votos que fueron determinantes en la recuperación respecto a los resultados de las primarias. En este tramo del calendario electoral, Massa está inmerso en la conquista de los votantes de Córdoba: se trata de un electorado complejo porque, a priori, está compuesto por votantes reacios a votar al justicialismo y al kirchnerismo, ya que tiene un origen de tradición radical o de peronismo disidente con un fuerte espíritu local.

Frente a la provincia mediterránea, la carta que maneja Massa es, principalmente, su perfil de dirigente moderado, dialoguista.