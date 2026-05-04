Aumentan los boletos de colectivos en la Provincia de Buenos Aires: cuánto costará viajar en mayo + Seguir en









Las tarifas del transporte público bonaerense registraron un incremento del 11,6% desde mayo. El valor mínimo del pasaje supera los $1.050 y varía según el trayecto.

El boleto mínimo del transporte público bonaerense supera los $1.050 y varía según la distancia del viaje. IP

Desde este lunes 4 de mayo, la Provincia de Buenos Aires implementó un aumento del 11,6% en las tarifas de colectivos urbanos provinciales y municipales, impactando de manera directa en el costo del transporte público que utilizan millones de pasajeros diariamente en el área metropolitana bonaerense.

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Cuánto costará viajar en mayo El ajuste fue confirmado por el Ministerio de Transporte bonaerense y se explica, según fuentes oficiales, por la combinación de aumentos en combustibles, deudas de Nación con las empresas del sector y la falta de margen provincial para sostener mayores subsidios. En ese marco, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Boleto mínimo: $1.054 (0 a 3 km)

Tramos de 3 a 6 km: $1.162

Distancias de 6 a 12 km: $1.298

Viajes de 12 a 27 km: $1.556

Más de 27 km: $1.811 El esquema se aplica en las líneas provinciales y municipales, mientras que la actualización del sistema puede tardar algunos días en implementarse por completo en todas las empresas.

En paralelo, las tarifas sociales continúan vigentes con valores reducidos para los sectores alcanzados, manteniendo una diferencia significativa respecto del cuadro general.

El aumento vuelve a tensionar el costo del transporte público en la Provincia, en un contexto donde el gasto diario en movilidad sigue siendo uno de los componentes más sensibles del presupuesto de los usuarios.

Cuánto costará viajar en colectivo en CABA La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también sufre aumentos de colectivos. Las tarifas de las 28 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad se actualizarán desde el viernes, siempre que la tarjeta SUBE esté registrada. colectivo AMBA El boleto mínimo de colectivo costará $753. El boleto mínimo (hasta 3 km) costará $753,74, mientras que los tramos más largos también registrarán subas escalonadas.Viajar entre 3 y 6 kilómetros costará $837,52, entre 6 y 12 km ascenderá a $902,04, y los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61. Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario y remarcaron que actualmente el sistema cubre alrededor del 70% de los subsidios.