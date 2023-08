Massa: “Se multiplicó por cinco” la capacidad de intervención del BCRA

“Nosotros entendemos que la Argentina tiene que mantener una relación seria y sana con el FMI pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen la realidad de los argentinos”, expresó. El funcionario también subrayó que existe “un procedimiento de revisión de las metas monetarias, donde el déficit fiscal es 1,9% del PBI”

Reservas y adelantos

transitorios

Massa señaló que el desembolso permite “recuperar parte de lo destinado al pago de vencimiento de junio, para fortalecer y engrosar la situación de reservas de nuestro Banco Central”. Asimismo, remarcó que “este desembolso que constituye el segundo más importante en la historia del FMI garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre, en el que se va producir una nueva revisión y un nuevo desembolso para la Argentina de aproximadamente u$s2.750 millones”.

A partir del financiamiento adquirido, indicó que desde la cartera económica “tomamos la decisión de devolver adelantos transitorios del Banco Central por más de $500.000 millones, a los efectos de mostrar que el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que se tenga la tranquilidad de que el Estado no se financia con sus excesos con emisión monetaria sino a partir de financiamiento genuino”.

Como balance de las últimas tres semanas de la Economía, enumeró que se generó “un programa de acumulación de reservas” que llevaría u$s1.890 millones acumuladas que “representa una capacidad de intervención suficiente para mantener un trabajo de control de variables”, y que la Argentina accedió a “nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones”.

Bullrich, Milei

y el Fondo

El ministro de Economía reconoció que luego de las PASO “algunos funcionarios del FMI tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición: el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que luego de la Primaria quedó un poco más diluido”.

“Hubo algunos con una posición mucho más colaborativa y otros con un planteo de que no había que darle nada a la Argentina, que el Gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente...”, analizó y apuntó que una de las coaliciones opositoras (en referencia a Juntos por el Cambio) defendió “la idea de que la Argentina no debía acceder a ningún financiamiento”, en contraposición de La Libertad Avanza que “terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa con el Gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno”.

Respuesta a

comerciantes

Ante una pregunta formulada por Ámbito sobre los actos de vandalismo en algunos supermercados del país, respondió que existe “responsabilidad de jueces y fiscales para buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados”. “Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo: el comerciante y el supermercadista que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito”, añadió.

Después, aseguró que el Ministerio de Economía avanzó con un operativo junto a la Secretaría de Industria para que “a cada uno de los comerciantes afectados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta $7 millones para recuperar el capital de trabajo”.

Por otro lado, manifestó que ya se han instruido a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía para que “los delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado no entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría; vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales, para ver si aplican el Código Penal con su plenitud porque esto es robo en poblado y en banda, y hay un ataque de la propiedad privada”.

