¿Super IVA y negreo?

Vamos a mostrar un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que un contribuyente/ciudadano no categorizado por ARCA incorpora para comprar un vehículo o artículos del hogar por un monto de U$S 50.000; y luego que se va este gobierno, porque todo se termina quieran o no quieran, llegando otro gobierno que respeta lo establecido en las Leyes. Resultado de ello es que ARCA o como se llame en ese momento verifica compras fuera de lugar y encuentra las compras por esos U$S 50.000, se le solicita al ciudadano que aclare de donde saco esos fondos no declarados. El ciudadano comunica que en base a decretos y resoluciones, pero el organismo establece que las Leyes no lo permitían y lo solicita que declare impuesto a las ganancias+IVA+bs personales del período 2025 pero tiene que inscribirse desde 2020 porque al informar que fueron ahorros se entiende que se forman en años anteriores y la ley penal tributaria permite el “desbloqueo fiscal” de los anteriores 5 años fiscales (2020 a 2024). Realizar eso significa que parte del monto usado debe pagar el impuesto desde 2020 en adelante pagando todos los impuestos con intereses resarcitorios más intereses punitorios, multas iguales al impuesto no ingresado y el 15% de honorarios de los abogados del organismo recaudador totalizando cerca U$S 150.000 y si bien ese monto es evasión fiscal simple, en caso de superar la deuda de U$S 1 millón es evasión fiscal agravada por el monto y corresponde pena de prisión efectiva de 6 a 9 años.

Seguimos improvisando en temas muy sensibles solo por el hecho de estar enloqueciéndose los responsables para conseguir los U$S 4.800 millones necesarios para el 9 de julio pagarle a los bonistas la 1º cuota de amortización de capital e intereses correspondiente al año 2025.

Analista económico y tributarista