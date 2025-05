Elecciones en Salta y Jujuy: los gobernadores Sáenz y Sadir salieron a la cancha para apoyar las listas oficiales

A horas del inicio de la veda electoral por las elecciones provinciales del próximo domingo, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Carlos Sadir, se metieron de lleno en las campañas para empujar a los frentes que los representarán en estas legislativas. En ambos distritos se renovarán la mitad de los cuerpos legislativos, con el plus salteño de que en esa provincia se elegirán convencionales para modificar las cartas orgánicas municipales. La presencia de listas de la Libertad Avanza, candidatos "liberblue", peronismos divididos y un PRO atomizado, auguran victorias tranquilas para los oficialismos.

Desde el pasado 25 de abril, Sáenz no dejó jornada sin compartir en sus cuentas en redes sociales un frenesí de actividades e inauguraciones que abarcan deportes, salud, obras públicas, viviendas y educación. En la mayoría de los casos optó por mostrarse rodeado de personas, los beneficiarios de la presencia estatal. Mientras que en el arranque de ese rosario de visitas se mostró en ciudades grandes, como en Rosario de la Frontera y Metán, en los últimos días se concentró en visitas en la capital salteña junto su intendente, Emiliano Durand , con quien selló un acuerdo y hacen nado sincronizado. Una coordinación que está lejos de lo que sucedió cuando la intendenta fue Bettina Romero , con quien hubo un quiebre casi desde el arranque de la gestión. Esta vez, la alianza entre Sáenz y Romero pronostica que uno de los mejores resultados para el oficialismo estará en la capital, en donde se prevé un buen resultado para el Frente "Por la unidad de los salteños", integrado por los frentes Vamos Salta (experonista Salteño), Unidos por Salta y Si Salta Unida.

Por el lado del peronismo dividido no hubo actos de relevancia. Por consultas de Ámbito con un dirigente del PJ intervenido, "se optó por centralizar todos los esfuerzos en el mano a mano con la dirigencia, la responsable de ´peinar' los barrios con nuestras propuestas". Uno de los peronismos es el Vamos Salta que acompaña a Sáenz y está referenciado en las autoridades que fueron intervenidas, mientras que quien detenta el sello partidario es el Frente Justicialista Salteño, de los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso , que cuenta con el apoyo de los senadores nacionales Sergio Leavy y Nora del Valle Jiménez , y del diputado nacional Emiliano Estrada . Esta alianza está integrada por el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y el Frente Salta va con Felicidad, más los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria (PV).

Tampoco hubo actividades de relieve del "liberblue" Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que también se referencia en el presidente Javier Milei, cuyos referentes son Alberto Castillo, hasta hace unos meses funcionario de Sáenz, y Alba Quintar, asesora "ad honorem" del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta. El Frente de Izquierda y de Trabajadores se sumó a la ola del perfil bajo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/1919054037875409057&partner=&hide_thread=false Las Fuerzas del Cielo llegaron a Salta para dar la batalla contra los mismos de siempre, son ellos con más corrupción, nepotismo y descontrol, o somos nosotros con LA LIBERTAD AVANZA pic.twitter.com/JUdjwyIw1S — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) May 4, 2025

Este domingo 11, los salteños irán a las urnas -con voto electrónico- para elegir 30 bancas en la Cámara de Diputados, 12 en el Senado provincial, 121 concejales, 232 convencionales municipales y un intendente.

Sadir juega fuerte

A días de la veda electoral que arrancará este viernes, desde las 8, el gobernador jujeño Carlos Sadir le puso el cuerpo a la campaña del Frente Jujuy Crece, cuya columna vertebral es la UCR y que cuenta con el apoyo de dirigentes sueltos del peronismo, algunos de ellos con pertenencia al movimiento sindical. Los principales dirigentes y las cabezas más visibles de las listas oficialistas realizaron una masiva caminata por distintos sectores de Alto Comedero y un acto central en la Federación Gaucha, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

La actividad contó con la participación de Sadir, que estuvo en el escenario pero no habló, el intendente de la capital Raúl "Chuli" Jorge, candidatos a concejales y a diputados provinciales, entre ellos, Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez y Mario Lobo, junto a una gran convocatoria de vecinos, militantes y dirigentes. El principal orador fue el intendente Jorge. "Hay sectores que realizaron una oposición descarnada, injusta y mentirosa sobre lo que hemos logrado en tantos años", dijo. "A no confundirse por quienes tiran mala onda, no se hace política defenestrando, mintiendo o haciendo campañas en redes que afectan al equipo municipal que trabaja todos los días", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/1920089485200474183&partner=&hide_thread=false VAMOS A CUIDAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MENORES



Por eso, inauguramos una nueva Oficina de Protección de Derechos (OPD) en el barrio Coronel Arias. pic.twitter.com/voyktt19Gs — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) May 7, 2025

Este jueves, en contexto de inauguración de obras en el Registro Civil, sí habló de las elecciones el gobernador y pidió que la ciudadanía concurra a las urnas, quizás tomando como referencia lo que sucedió en las últimas elecciones en Santa Fe, en donde votó solo el 55% del padrón. "Esperamos que sea una linda jornada y obviamente, esperando la concurrencia de los ciudadanos a votar. Creo que todos los frentes y partidos han llevado sus propuestas a la gente. Nuestros candidatos también están acercando las propuestas para que la ciudadanía tenga conocimiento pero también, por otro lado, poniendo a consideración de todo el pueblo lo que venimos trabajando, las políticas públicas que venimos aplicando", sostuvo.

La Libertad Avanza, que tiene dos listas "liberblue" con las que pescará en idéntico electorado (Frente Unir Liberal y Frente Transformación Libertaria Jujuy), sí realizó un importante acto en la capital provincial, organizado por el diputado nacional Manuel Quintar y el senador nacional Exequiel Atauche, que reportan de manera directa a la Casa Rosada. Pese a estas competencias internas, los parlamentarios se entusiasman con un resultado que pueda dejarlos en segundo lugar, capitalizando así las diferencias en el peronismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLAenJujuy/status/1919834978486993353&partner=&hide_thread=false Cierre de campaña en Monterrico#lista135 pic.twitter.com/bTCOcwaeRE — La Libertad Avanza Jujuy (@LLAenJujuy) May 6, 2025

Es en el peronismo en donde, en rigor, habrá una suerte de PASO de hecho y que marcará el rumbo de esta fuerza hacia las legislativas de octubre y la interna que pateó la intervención para noviembre. El PJ provincial llega intervenido a los comicios y no hubo acto de cierre de campaña del Frente Justicialista, un armado de los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, que en esta provincia tiene como referentes a la diputada nacional Leila Chaher, de La Cámpora, y a Rubén Rivarola, expresidente del PJ cuando fue intervenido. La conducción, identificada con Cristina Kirchner, espera que los 25 partidos que componen este espacio le sirvan para disputar un segundo lugar.

En la vereda del frente está el amplio Frente Somos Más, de la senadora nacional Carolina Moisés y del dirigente Carlos De Aparici, críticos de la conducción de Cristina Kirchner en el PJ. El espacio se constituyó con partidos provinciales y municipales, pero también con movimientos sociales y de base, más gremios, con los que esperan dar el batacazo e imponerse al PJ oficial. No hubo acto de cierre de campaña pero sí un agitado recorrido de los principales candidatos por las principales ciudades jujeñas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/carlosdeaparici/status/1920109677590753757&partner=&hide_thread=false Este 11 de mayo, tu voto define el futuro de Jujuy. Construyamos oportunidades para todos.

Construyamos futuro a lo largo y ancho de la provincia!!#FrenteSomosMas #JujuyParaLosJujeños #Lista508 pic.twitter.com/vaAezMXkKn — Carlos de Aparici (@carlosdeaparici) May 7, 2025

Quienes también se ilusionan con obtener un resultado que los empuje a llegar bien posicionados para octubre son los dirigentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que tiene como principal referente al diputado nacional Alejandro Vilca, también candidato. Esta semana estuvo en Jujuy el diputado nacional Nicolás del Caño que, además de entrevistas en varios medios, recorrió junto a Vilca varios barrios y se reunió con la dirigencia.

Este domingo, con la tradicional boleta de papel, los jujeños elegirán a 24 diputados provinciales titulares, 10 suplentes, es decir, el 50% de la Legislatura que es unicameral. También, la mitad de los concejales en los municipios y comisiones municipales de los departamentos Manuel Belgrano, Ledesma, San Pedro, Palpalá, El Carmen, San Antonio, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Valle Grande, Santa Bárbara, Cochinoca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Susques.