Messi no jugará hoy con Inter, pero Martino aseguró que estará en las eliminatorias

El rosarino no fue convocado para viajar a Chicago y estará afuera por cuarto partido consecutivo por la molestia que arrastra en el isquiotibial derecho.

El capitán del seleccionado argentino apunta a volver en el compromiso del sábado a las 20.30 ante Cincinnati, de local, que sería el último antes del receso por la fecha FIFA.

No obstante, el “Tata” Martino garantizó que Messi viajará para sumarse a la “Scaloneta” para los partidos contra Paraguay, el 12 de octubre, y Perú, el 17 en Lima.

“El compromiso que tiene Leo con la Selección está fuera de discusión”, aseguró el “Tata” en la rueda de prensa que brindó antes de la práctica. El duelo ante Chicago es trascendental para el objetivo de Inter Miami de clasificar a los playoffs de la conferencia Este.

Inter Miami tiene 33 puntos (en 30 partidos) y Chicago suma 37 (en 31 encuentros).

Despedida

La franquicia de Miami tiene cuatro partidos y la misma cantidad de equipos por encima para alcanzar el noveno puesto.

Chicago cuenta con el mediocampista Gastón Giménez, nacionalizado paraguayo, y el santafesino Federico Navarro, ex Talleres de Córdoba, pero la figura es el suizo Xherdan Shaqiri, rival de la Argentina en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 y bicampeón de la Liga de Campeones con Bayern Múnich y Liverpool.

Por otra parte, Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami de Estados Unidos, reveló que le prometió a Lionel Messi “hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona”, por lo que se podría disputar un partido amistoso entre ambos equipos.

“Me comprometí con Messi a hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona. El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido”, manifestó Mas.

Legado

Y añadió: “La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería”.

En cuanto a la llegada del capitán de la Selección argentina, el accionista de la institución indicó: “Siempre quise a Leo. Todos me decían que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami con su esposa e hijos. En 2019, en una reunión con su padre (Jorge) y David Beckham, le explicamos el proyecto y le dije: Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque podrá cambiar un deporte en un país. Siempre que jugamos de visitante los estadios están llenos.

El recibimiento a Messi ha sido extraordinario. Cuando fuimos a Nueva York eramos 30 mil personas y el 80 por ciento gritaba su nombre, había camisetas argentinas y de Inter. Me quedé impactado. Habrá un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS”, cerró.