Polémico candidato de J. Macri a legislador finalmente renunció

Después de la polémica que provocaron sus declaraciones, racistas y homofóbicas, el primer candidato a legislador porteño del PRO, Franco Rinaldi sumó dichos antisemitas. Jorge Macri, el candidato a jefe de la Ciudad ya no pudo sostener su candidatura y aceptó anoche su renuncia a la postulación.

Lo anunció en Twitter, luego de que denunciaran que utilizó expresiones antisemitas en un video. Habló de “ataques injustos, oportunistas e impostados”. En Twitter, Jorge Macri escribió: Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él” y dijo que “hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”.

Rinaldi en la misma red sostuvo que le dolía renunciar y dijo : “Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”.