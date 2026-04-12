Los motivos del rechazo de Irán al acuerdo en Medio Oriente: "EEUU no logró ganarse la confianza"

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que Washington no logró generar confianza tras más de 20 horas de diálogo. Advirtió que Teherán mantendrá una estrategia firme para defender sus intereses.

Irán salió a explicar públicamente por qué rechazó avanzar en un acuerdo con Estados Unidos tras la maratónica negociación en Pakistán. A través de una serie de mensajes en redes sociales, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf , dejó en claro que el principal obstáculo fue la falta de confianza en la contraparte.

Según el líder de los negociadores iraníes, "Estados Unidos no logró ganarse la confianza de la delegación iraní" en las conversaciones celebradas en Islamabad. “Antes de las negociaciones, hice hincapié en que tenemos la buena voluntad y la determinación necesarias , pero debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no confiamos en la otra parte” , publicó Ghalibaf en X después de las 21 horas de conversaciones.

“Mis colegas de la delegación iraní presentaron 168 propuestas constructivas y con visión de futuro , pero la parte contraria finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación en esta ronda de conversaciones.”

“Estados Unidos comprendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora es el momento de que decida si puede ganarse nuestra confianza o no” , añadió Ghalibaf en su publicación.

Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y veterano del régimen islámico de Irán, afirmó que la diplomacia era “otro método, junto con la lucha militar, para garantizar los derechos de la nación iraní, y nunca cesaremos en nuestros esfuerzos por consolidar los logros de los 40 días de defensa nacional de los iraníes”.

Los motivos de Irán para no llegar a un acuerdo con Estados Unidos

El funcionario iraní también planteó que Irán no limitará su estrategia al terreno diplomático. “La diplomacia del poder es otro método junto a la lucha militar para hacer valer los derechos de la nación iraní”, sostuvo, al tiempo que remarcó que no retrocederán en lo que consideran logros recientes tras semanas de conflicto.

En paralelo, el dirigente iraní agradeció la mediación de Pakistán en el proceso: “Aprecio los esfuerzos del país amigo y hermano por facilitar estas negociaciones”, señaló.

Por último, buscó reforzar el frente interno al destacar el respaldo social: “Irán es un cuerpo con 90 millones de almas”, escribió, y celebró tanto el apoyo popular como el desempeño de la delegación tras “21 horas intensas” de conversaciones.

Las declaraciones reflejan una postura firme de Teherán: el diálogo sigue abierto, pero cualquier avance dependerá de que Estados Unidos logre revertir una desconfianza que, por ahora, aparece como el principal bloqueo para un acuerdo.

El estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, los ejes que trabaron la negociación

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron en un punto muerto tras una extensa ronda de reuniones en Pakistán que se prolongó durante horas sin lograr avances sustanciales. A pesar de la intensidad del diálogo, las diferencias en los temas centrales impidieron cualquier tipo de acuerdo.

Estrecho de Ormuz Voi

El principal obstáculo se concentró en dos ejes: el programa nuclear iraní y la situación del estrecho de Ormuz. Washington exigió que Teherán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que Irán se negó a hacerlo. Al mismo tiempo, el control del paso marítimo se convirtió en una herramienta de presión, ya que las autoridades iraníes evitaron comprometer su reapertura sin garantías concretas.

A esto se sumó el reclamo iraní de levantar sanciones y desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados, una demanda que tampoco encontró respuesta favorable. Con ambas partes firmes en sus posiciones, las negociaciones quedaron estancadas, reflejando que las diferencias estructurales pesan más que cualquier intento de acercamiento diplomático.

Irán frena el diálogo: sin avances, no habrá nuevas negociaciones

Irán decidió poner en pausa el proceso diplomático con Estados Unidos tras el fracaso de las últimas conversaciones en Islamabad. Según medios estatales iraníes, el gobierno no tiene previsto retomar el diálogo en el corto plazo, marcando un endurecimiento en su postura tras una ronda sin resultados.

mojtaba jamenei donald trump (1)

Desde Teherán aseguran que no existe urgencia por volver a negociar y condicionan cualquier avance a un cambio de posición por parte de Washington. En particular, sostienen que no habrá modificaciones en la situación del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte lo que consideran un acuerdo “razonable”, manteniendo así uno de los principales focos de presión en la disputa.

El fracaso de las conversaciones, que se extendieron durante toda la noche, profundizó el cruce de declaraciones entre ambos países. Mientras el vicepresidente JD Vance calificó el resultado como negativo para Irán, desde el entorno iraní respondieron que el revés impacta más en Washington, en un escenario donde la tensión diplomática sigue en aumento.