EEUU anunció que las negociaciones con Irán fracasaron y retiró a su comitiva de Pakistán

Luego de más de 20 horas de conversaciones en Pakistán, Teherán rechazó la propuesta de Washington. Los equipos diplomáticos apuestan a una segunda ronda mientras persisten diferencias clave sobre el programa nuclear, las sanciones y el control del estrecho de Ormuz.

Delegaciones de Irán y Estados Unidos se reunieron durante más de 20 horas en Islamabad en busca de avanzar hacia un acuerdo de paz.

Tras una negociación maratónica en Islamabad , Irán anunció que el diálogo con Estados Unidos se extenderá a una segunda instancia, en un intento por sostener las conversaciones pese a la falta de avances concretos.

Las delegaciones mantuvieron más de 20 horas de reuniones en Pakistán , en el marco de un proceso mediado por ese país para transformar el actual alto el fuego (vigente por dos semanas) en un acuerdo de paz duradero.

Durante los encuentros, los equipos técnicos comenzaron a intercambiar propuestas y documentos , pero las diferencias estructurales siguen intactas. El principal punto de conflicto continúa siendo el programa nuclear iraní: Washington exige garantías firmes de que Teherán no desarrollará armas atómicas, algo que Irán rechaza en los términos planteados.

A esto se suman otros temas sensibles, como el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos iraníes y la situación en el estrecho de Ormuz , un paso estratégico para el comercio energético mundial y foco permanente de tensión.

Pese a la falta de resultados concretos, desde el lado iraní remarcaron que no esperaban un acuerdo inmediato y que el proceso requerirá nuevas rondas de negociación. En ese sentido, dejaron abierta la puerta a continuar el diálogo en los próximos días.

El clima, sin embargo, sigue siendo frágil. Las acusaciones cruzadas entre ambas partes y la persistencia de focos de conflicto en la región ponen en duda la viabilidad de un acuerdo en el corto plazo.

En este contexto, la continuidad de las conversaciones aparece más como una necesidad para sostener la tregua que como una señal concreta de resolución del conflicto.

Estados Unidos no logró ganarse la confianza de Irán en las conversaciones, afirmó el líder del equipo de Teherán

Según el líder de los negociadores iraníes, Mohammad Bagher Ghalibaf, Estados Unidos no logró ganarse la confianza de la delegación iraní en las conversaciones celebradas en Islamabad. “Antes de las negociaciones, hice hincapié en que tenemos la buena voluntad y la determinación necesarias, pero debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no confiamos en la otra parte”, publicó Ghalibaf en X después de las 21 horas de conversaciones.

Ghalibaf

“Mis colegas de la delegación iraní presentaron 168 propuestas constructivas y con visión de futuro, pero la parte contraria finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación en esta ronda de conversaciones. Estados Unidos comprendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora es el momento de que decida si puede ganarse nuestra confianza o no”, añadió Ghalibaf en su publicación.

Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y veterano del régimen islámico de Irán, afirmó que la diplomacia era “otro método, junto con la lucha militar, para garantizar los derechos de la nación iraní, y nunca cesaremos en nuestros esfuerzos por consolidar los logros de los 40 días de defensa nacional de los iraníes”.