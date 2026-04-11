Dura advertencia del economista Camilo Tiscornia: "No es sostenible que la inflación le gane al tipo de cambio" + Seguir en









El director de C&T Consultores, sostuvo que no es sostenible que la inflación le gane al dólar y anticipó que abril mostraría una desaceleración del índice de precios

Tiscornia alertó por el atraso del dólar pero sostuvo que la desaceleración de la inflación volverá en abril.

El economista y director de C&T Consultores, Camilo Tiscornia, cuestionó el valor actual del tipo de cambio oficial y su relación con los precios internos. "No es sostenible que la inflación le gane al tipo de cambio", afirmó en el marco de un debate creciente entre analistas sobre el nivel de competitividad cambiaria del país.

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Sobre la necesidad de ajustar la paridad, el consultor fue categórico: "Es necesario que haya una corrección, ha quedado muy atrasado", sostuvo. Señaló que desde enero de 2025 existió una tendencia al alza para compensar el desfasaje acumulado, pero que dicha corrección no logró sostenerse.

En cuanto al rol del Banco Central, explicó en declaraciones a Splendid AM 990 que la entidad no fija el precio de la divisa porque "en principio flota", aunque precisó que "cuando el BCRA compra reservas, lo que hace es ponerle un piso al tipo de cambio". En ese contexto, la entidad superó el 50% de la meta de compras pactada para todo el año, con adquisiciones que ya superaron los u$s 5.000 millones.

Tiscornia también evaluó el desempeño general de la economía en los últimos meses y trazó un diagnóstico crítico del segundo semestre de 2025. Enumeró como causas principales una disparada en el dólar y en las tasas de interés, mientras que la actividad no registró un crecimiento sostenido.

Perspectivas para la economía y la inflación de abril Respecto a los niveles actuales, el economista mostró un mayor optimismo de corto plazo y afirmó que la tendencia en los indicadores "empieza a insinuar algún tipo de mejora". En ese sentido, anticipó que habrá un superávit comercial "muy importante", lo que implicaría un mayor ingreso de divisas hacia el país y podría contribuir a estabilizar el mercado cambiario en los próximos meses.

En relación con la inflación, Tiscornia proyectó para abril una baja "bastante marcada", según sus propias mediciones, lo que indicaría que el proceso de desaceleración retornaría en el cuarto mes del año. Sin embargo, advirtió que en los últimos meses el promedio mensual se ubicó por encima de los niveles esperados y calificó la inflación reciente como "muy alta". El dato oficial de marzo había presionado el índice de precios al consumidor, impulsado en parte por una fuerte suba en los cortes vacunos que, según relevamientos de la Ciudad de Buenos Aires, treparon un 10,6% en el último mes. El contexto general deja al Gobierno ante el desafío de sostener el ancla cambiaria sin profundizar el atraso que, según Tiscornia, ya requiere corrección.

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