Marina Senestro, de AmCham: "Habrá financiamiento internacional para sectores estratégicos en la Argentina"

La directora de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina asegura que el sector privado estadounidense financiará infraestructura para el desarrollo de sectores energéticos. Cuáles son los debates que se darán en el AmCham Summit del próximo martes.

Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham, en las oficinas de la calle 25 de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Marina Senestro , directora de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) , entiende que Argentina “ volvió al mapa ” . Por eso mismo es que será central el debate que se dará este martes 14 de abril en el Centro de Convenciones Buenos Aires, en el marco del Amcham Summit 2026 .

Este año, el lema será “Una Argentina federal en desarrollo” y bajo esa línea se discutirá sobre el futuro en términos económicos, jurídicos y políticos de los sectores estratégicos del país, en un contexto global incierto y desafiante. A continuación, la entrevista con la autoridad de la entidad estadounidense.

Marina Senestro: Venimos hace varios años tratando de acomodar la macroeconomía. Hoy hay estabilidad fiscal, lo que genera credibilidad, estamos en un buen momento para traer inversiones. Volvimos de Argentina Week, un roadshow donde pudimos mostrar la capacidad de nuestro país para desarrollar sectores estratégicos. Es claro que hay un montón de desafíos por delante, pero es un buen momento para este Summit.

P.: El contexto global, marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se presenta como tema central para el país.

M.S.: Yo creo que el país tiene mucho para dar en sectores estratégicos. Energía, petróleo y agroindustria son claves. El acuerdo comercial es una gran oportunidad para potenciar estos actores, aunque en este momento estemos en stand-by debido al fallo de la Corte. Sin embargo, la relación entre Milei y Trump se presenta como muy importante para Argentina.

"El acuerdo comercial con Estados Unidos es uno de los mejores comparado con otros acuerdos en el mundo"

P.: Frente a este contexto internacional, ¿Argentina puede posicionarse como socio comercial estratégico, considerando sus recursos naturales?

M.S.: Definitivamente. Con Estados Unidos definitivamente. Hasta antes del fallo de la Corte ha sido uno de los mejores acuerdos cuando lo comparás con otros acuerdos en el mundo. Además, Estados Unidos sigue siendo el principal inversor extranjero en Argentina.

P.: ¿Cuáles son los puntos más favorables al país del acuerdo comercial?

M.S.: Todo lo que tiene que ver con energía, minería, desarrollo de minerales críticos, industria automotriz, agronegocios, y después también me parece importante destacar todas las iniciativas que se tienen que tomar para desarrollar el acuerdo. Por ejemplo, la derogación de los criterios de patentabilidad fue muy positivo para el desarrollo del sector farmacéutico, sobre todo en el caso de propiedad intelectual y protección de invenciones. Eso fue una acción que tomó el Ejecutivo y es sumamente favorable y forma parte indirectamente del acuerdo.

En esa línea, destaco la Resolución 283/2024 que tiene que ver con propiedad intelectual en el agro para entrar en los estándares internacionales y ser más productivos en el sector, y el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) que también engloba temas de propiedad intelectual que tienen que pasar por el Congreso.





Marina Senestro AmCham Mariano Fuchila

"El acompañamiento de Estados Unidos es importante a nivel político, financiero y económico"

P.: ¿Cómo podría definir la relación con Estados Unidos? Hay un interés comercial claro, pero la importancia del apoyo financiero es insoslayable.

M.S.: La relación es muy positiva. Incluso cuando hablás de proyectos de inversión, uno de los grandes problemas es el acceso al financiamiento, tenemos acceso al crédito limitado. En las próximas semanas tendremos novedades de bancos o agencias americanas que otorgarán financiamiento orientado a desarrollo de infraestructura para proyectos estratégicos. El acompañamiento de Estados Unidos es importante no solo a nivel político, sino también a nivel financiero y económico. No solo por Milei-Trump, sino porque ambos países vienen desarrollando negocios hace más de 100 años.

P.: ¿Este nuevo financiamiento que menciona se entiende en el marco del acuerdo comercial o responde a la afinidad política?

M.S.: Yo creo que se trata de un todo. La confianza hacia la Argentina tiene que ver con aspectos políticos y una estructura económica que hoy lo permite así. Cuando hablamos de proyectos de sectores estratégicos entendemos que son a veinte años.

P.: Entendiendo el vínculo Milei-Trump, ¿cómo podría afectar a la Argentina una derrota del Partido Republicano en las elecciones de este año?

M.S.: Hay que ver qué pasa en los próximos años, considerando la inestabilidad del contexto global y que rol tendrá Argentina en esta nueva reconfiguración del mundo, tomando en cuenta los minerales estratégicos del país.

"Necesitamos seguir generando articulación pública-privada para desarrollar la competitividad"

P.: El lema del Summit este año es “Una Argentina federal en desarrollo”. ¿Considera que se están construyendo las condiciones para pensar políticas de Estado -y no de Gobierno- que apunten a esta idea?

M.S.: Todavía falta para lograrlo, pero estamos camino a eso. En ese sentido, es importante impulsar los sectores estratégicos, pero también los que tienen menos esa condición. Necesitamos seguir generando articulación pública y privada para que todos los sectores puedan ser competitivos.

En ese sentido, aparece la reforma laboral, que es importante pero hay que seguir profundizando en la reducción de la informalidad. En la economía informal estás en una diferencia de entre el 50 y 58% respecto de la economía formal, según el sector. Por otro lado, la presión tributaria se encuentra en torno al 26%-27% en Argentina y en América Latina en torno al 20%. Hay mucho para hacer definitivamente.

"El RIGI formaliza reglas a nivel nacional, pero los proyectos son con las provincias"

P.: ¿Qué limitantes políticos, institucionales o económicos podría resaltar frente a los inversores norteamericanos?

M.S.: A la presión tributaria le sumo todo lo que tiene que ver con marcos regulatorios provinciales. El RIGI formalizó las reglas a nivel nacional, y te da previsibilidad en ese sentido, pero después tenés que gestionar los proyectos en las provincias. El rol de los gobiernos locales, por ejemplo en los compre locales o contratos locales son necesarios de ajustar para que el sector minero, por ejemplo, pueda desarrollarse sin complejidad.

Marina Senestro AmCham Mariano Fuchila

"Hay mucho por hacer aún, pero sin dudas Argentina volvió al mapa"

P.: ¿Le diría a un inversor que está mejorando la seguridad jurídica para invertir?

M.S.: Sí, totalmente. Hay mucho por hacer aún, pero sin dudas Argentina volvió al mapa. El inversor vuelve a ver al país como un lugar proclive y estable para recibir inversores y eso hace a la mejoría del clima de negocios y esto es como un efecto contagio.

P.: De alguna manera, el fallo de la justicia norteamericana a favor de YPF debe sumar un punto en ese sentido. ¿Cuánto de ese resultado tiene base jurídica y cuánto ayudó la relación bilateral?

M.S.: La base jurídica estaba, de hecho de esa forma se resolvió. Pero estamos en un momento único de la relación bilateral. Te diría que en los últimos años la relación entre Estados Unidos y Argentina se afianzó y el acuerdo comercial da cuenta de ello. Es un mix entre lo jurídicamente correcto y la situación de la relación bilateral.

”Lo importante es la definición de un modelo, más allá del color partidario"

P.: El año que viene Argentina tendrá elecciones presidenciales. En un país con alta volatilidad política, ¿el inversor mira más el ciclo electoral o la oportunidad sectorial?

M.S.: Yo creo que acá lo importante es la definición de un modelo. El modelo basado en el sector privado es el que va a generar trabajo de calidad, aumento en el PBI y acceso a mejores proyectos de inversión. Y eso es lo que uno tiene que discutir, más allá del color partidario de una u otra época.





Marina Senestro AmCham Mariano Fuchila

"Son importantes la institucionalidad y reglas claras para el clima de negocios"

P.: En el plano de lo político, Milei y diversos funcionarios se vieron envueltos en situaciones que, si bien serán juzgadas por la Justicia, son difíciles de justificar a la sociedad. Léase LIBRA, Adorni y propiedades. ¿Cuánto de esto llega a los inversores norteamericanos y qué nivel de impacto tiene?

M.S.: Si bien estos temas están en manos de la Justicia, para el clima de negocios son importantes la institucionalidad y reglas claras, porque genera previsibilidad.

P.: En un contexto de competencia constante por recursos y mercados con China, ¿cómo se puede medir el nivel de éxito de Estados Unidos en Argentina?

M.S.: Estados Unidos es el principal inversor extranjero en la Argentina. Es siete veces mayor que China. Más allá de una foto tenemos que ver la película y cómo fue la relación bilateral a lo largo de los años y los gobiernos. La inversión por parte de las compañías americanas se hace desde hace muchos años, más allá de los vaivenes políticos, Estados Unidos siempre entendió que el país era importante no solamente a nivel económico sino a nivel político para Latinoamérica.