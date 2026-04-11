Esta serie de fallas muy comunes impactan en los ahorros en moneda extranjera y reduce el rendimiento del capital.

Ahorrar en dólares se volvió una prioridad para muchos argentinos. Viviendo un contexto donde el valor del peso fluctúa y el día a día es cada vez más complicado de mantener, el objetivo de guardar un poco de plata en divisas extranjeras se vuelve importante dentro de la economía del hogar.

Lamentablemente, no alcanza con comprar billetes , ya que muchas personas sin darse cuenta mantienen malos hábitos financieros que afectan directamente la capacidad de ahorro y frenan cualquier intento de hacer crecer la plata. El problema es que estos errores no siempre son evidentes y se esconden en decisiones que parecen razonables en el corto plazo, pero son dañinas para el bolsillo.

Hay malos hábitos a la hora de gastar el dinero que impiden la capacidad de ahorro, afectando tu economía.

Uno de los fallos más frecuentes se da al momento de definir dónde vivir , porque apostar por una propiedad costosa, ya sea en compra o alquiler, puede comprometer una parte muy grande de los ingresos mensuales.

El problema es que a ese monto se le suman impuestos , expensas , reparaciones y gastos de mantenimiento que, con el tiempo, crecen y presionan el presupuesto, reduciendo el margen disponible para destinar a la compra de dólares. Si bien esta decisión se debe a la búsqueda de confort o estatus, eso suele traducirse en una menor capacidad para ahorrar .

Descuidar las obligaciones fiscales

Otro punto crítico está vinculado a los impuestos, ya que no llevar un control ordenado o postergar los pagos puede derivar en intereses y penalidades que crecen cada vez más. Las deudas fiscales tienen una particularidad: se incrementan con el tiempo y, en muchos casos, superan el ritmo de la inflación, implicando que el dinero que podría haberse destinado ahorrar termina absorbido por los intereses.

Además, una mala planificación a la hora de pagar los impuestos también afecta las inversiones, ya que elegir ciertas alternativas sin considerar totalmente su carga tributaria puede reducir el rendimiento de tus dólares. Si bien el impacto no siempre se percibe al instante, con el paso de los años estas decisiones impiden ahorrar.

Dólares ahorro Tener en cuenta estos errores ayuda a mejorar el rendimiento del dinero a fin de mes. Pexels

Subestimar los gastos diarios

El tercer error suele pasar desapercibido porque, al principio, no implica grandes montos. Se trata de los consumos diarios: suscripciones, compras innecesarias, o servicios que aumentan sin que el usuario lo note. Cada uno de estos gastos parece menor ya que se hace por separado, pero si se suman a lo largo del mes, pueden representar una gran porción del ingreso total.

En muchos casos, las personas no identifican exactamente a dónde se va su dinero, lo que impide ajustar hábitos y limita la posibilidad de destinar dinero al ahorro en dólares. Por eso es fundamental revisar los movimientos mensuales para poder cancelar servicios innecesarios o reducir consumos.

Aunque muchos no lo crean, el efecto de estos errores es más fuerte de lo que parece. Ya que incluso las más pequeñas diferencias mensuales, si se mantienen en el tiempo, pueden convertirse en una gran cantidad de dólares.