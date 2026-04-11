Dólar: el tipo de cambio real se ubica en su menor nivel desde 2017, ¿cerca de un piso o irá por nuevos mínimos?

El tipo de cambio real multilateral ( TCRM ) no para de bajar a tal punto que ya regresó a niveles mínimos desde 2017 -en la antesala de la última crisis externa- y enciende interrogantes en el mercado sobre cuánto margen le queda al dólar para sostener su apreciación sin generar tensiones.

A marzo pasado, el TCRM acumulaba una apreciación cercana al 7% . No obstante, el actual déficit de cuenta corriente es cuatro veces inferior al de aquel entonces (en torno al 1,3% del PBI en 2025 versus el 4,8% del PBI en 2017 ). Esto, a raíz del superávit energético y el impacto del equilibrio fiscal sobre las cuentas externas.

Al respecto, Andrés Reschini , de F2 Soluciones Financieras , señaló a Ámbito que, en la actualidad, el tipo de cambio real se ubica en niveles de 2017, con un Banco Central (BCRA) que sostiene la compra de divisas desde enero, aunque una gran parte se vende al Tesoro nacional para cancelar compromisos. “Por ahora la oferta es suficiente para mantener al tipo de cambio calmo, cancelar compromisos y no mucho más”, remarcó.

En este inicio de la cosecha gruesa , el especialista aseguró que “la oferta aún no volcó todo su potencial estacional, de modo que las compras de la autoridad monetaria se van a acelerar”. En ese sentido, entiende que el mercado seguirá ahora el pulso de estas compras, sin perder de vista que restan cerca de u$s9.300 millones en vencimientos de deuda en 2026 , y otros casi u$s22.000 millones en 2027 .

Para los próximos meses, Reschini ve una “relativa tranquilidad cambiaria” , pero advierte que, a medida que nos acerquemos a 2027, “el termómetro del tipo de cambio hablará dependiendo del contexto y de la espalda que logre armar el BCRA ” en lo que resta de 2026, con un mercado reticente a prestar más allá del actual mandato de Javier Milei .

En diálogo con este medio, el director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, sostuvo que el Gobierno pareciera consciente de la situación actual y, por ello, el BCRA profundizó las compras de reservas que omitió en 2025, que ya superan los u$s5.000 millones en lo que va del año. “Están aprovechando las liquidaciones de la cosecha para comprar más y no dejar caer el tipo de cambio”, afirmó.

Un reciente informe de Facimex destacó que este panorama reduce significativamente los riesgos de convivir con un tipo de cambio real apreciado, ya que, si bien la apreciación cambiaria reciente podría profundizar el déficit externo en el margen, existen dos motivos para pensar lo contrario.

Por un lado, el tipo de cambio real, medido a precios actuales, promedió los $1.280 en el primer trimestre de 2025 (un 11% inferior al nivel del primer trimestre del corriente año), y el déficit de cuenta corriente sin estacionalidad anualizado fue del 2,1% del PBI.

Por otro lado, Facimex entiende que un déficit de cuenta corriente inferior al 2% del PBI sería manejable para la cuenta financiera, sobre todo en un contexto de mayor flexibilidad cambiaria con el esquema de bandas, mayor acceso al mercado por parte del Gobierno, las provincias y las compañías, y ante la expectativa de un mayor impulso a la inversión extranjera directa en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Los picos del tipo de cambio real desde 2018

El economista de Romano Group, Salvador Vitelli, dio a conocer, a través de su cuenta de X, la evolución del TCRM desde principios de 2015, donde se observa que, ajustados a precios de hoy, el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) se ubican cerca del piso de 2017.

Dólar Real

Por otro lado, el especialista señaló que en el “sudden stop” de 2018, cuando el ingreso de capitales extranjeros se frenó súbitamente, el tipo de cambio llegó a un primer máximo, que hoy equivale a unos $2.400.

Asimismo, tras las elecciones PASO de 2019, habría llegado a $2.568 a precios de hoy; luego, tras la corrida cambiaria de octubre de 2020, a unos $4.555. Más tarde, en la crisis de deuda de 2022, a $3.900, y tras la corrida preelectoral de 2023, a $4.646.

Ya en el Gobierno de Milei, los $800 de la devaluación de diciembre de 2023 equivaldrían hoy a $2.676, mientras que los $350 predevaluación serían hoy unos $1.236.