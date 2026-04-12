Guerra de Medio Oriente EN VIVO: J.D. Vance regresa con las manos vacías tras el rechazo de Irán al acuerdo de paz con EEUU

El alto al fuego acordado entre EEUU e Irán días atrás lejos estuvo de terminar la tensión en Medio Oriente. El acuerdo mostró su debilidad, luego de que ambos lados del mostrador elevaran reclamos sobre el alcance de la tregua temporal. Entre los principales puntos de demanda, desde Teherán exigieron que el acuerdo incluya al Líbano, a raíz de la persistencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre la capital, Beirut. Inicialmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que dicho conflicto "era una escaramuza separada" aunque tras las amenazas iraníes, el líder republicano busca llegar a un entendimiento que reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.
Irán rechazó la propuesta de EEUU y no hubo acuerdo en Medio Oriente
Tras una negociación maratónica en Islamabad, Pakistán, Irán anunció que el diálogo con Estados Unidos se extenderá a una segunda instancia, en un intento por sostener las conversaciones pese a la falta de avances concretos. De este modo, no hubo acuerdo entre Washington y Teherán. Las delegaciones mantuvieron más de 20 horas de reuniones, en el marco de un proceso mediado para transformar el actual alto el fuego —vigente por dos semanas— en un acuerdo de paz duradero.
Durante los encuentros, los equipos técnicos comenzaron a intercambiar propuestas y documentos, pero las diferencias estructurales siguen intactas. El principal punto de conflicto continúa siendo el programa nuclear iraní: Washington exige garantías firmes de que Teherán no desarrollará armas atómicas, algo que Irán rechaza en los términos planteados.
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