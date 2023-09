River afronta Superclásico con idea de recuperar confianza

En el último mes, en especial luego de la eliminación por penales ante Inter de Porto Alegre, el equipo cayó en un bajón pero el superclásico vuelve a surgir como una chance de recuperación.

Que el partido sea en condición de visitante es un problema para River ya que de local el equipo tiene una efectividad de puntos del 95 por ciento -ganó 19 y perdió 1- y de visitante baja al 45 (8-6-8).

Esta vez, el superclásico tendrá como agregado emocional que Boca participa de la serie semifinal de la Copa Libertadores, en la que River ya fue eliminado, una situación sin registro desde 2015 cuando el equipo de Núñez fue campeón. En todas las ediciones posteriores, River siempre estuvo por encima en cuanto a clasificación en dicha competencia, incluso con el agregado de haberlo eliminado en 2015, en 2018 -la final en Madrid- y en 2019.

Con este panorama y casi todo el plantel a disposición, salvo el lesionado Jonatan Maidana, River tuvo ayer jornada de descanso tras el empate ante Banfield y regresará al trabajo hoy por en el River Camp.

Demichelis hizo sumar minutos a Rodrigo Aliendro y a Gonzalo “Pity” Martínez en el Florencio Sola y le dio descanso a Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Milton Casco, ya con la cabeza puesta en el partido del domingo.

River se entrenará toda la semana en el predio de Ezeiza según la siguiente planificación: hoy y mañana, con tareas físicas y técnicas; jueves y viernes, trabajos tácticos con pelota y fútbol; sábado, ensayo de pelota detenida.

Al superclásico, River llega con una campaña irregular de 3 victorias de local, 2 derrotas y 1 empate de visitante, con sólo una valla invicta, recibiendo 8 goles y anotando 12. La irregularidad y los cambios en el equipo se evidencian porque solamente dos jugadores completaron todos los partidos: el arquero Franco Armani y el central Ramiro Funes Mori. Demichelis ya lleva utilizados 24 jugadores en la Copa de la Liga.

“Empezaremos a trabajar una semana particular, importante. El plantel tiene una muestra de carácter para con todos los momentos importantes del club así que no tengo dudas de que trabajaremos con una armonía y muchas ganas de ir a ganar a La Bombonera, que hace mucho que no se consigue”, sentenció el DT,