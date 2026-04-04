ANSES oficializó las fechas de pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en abril + Seguir en









Conocé todos los detalles para poder acceder al cobro de haberes, de acuerdo a la normativa vigente.

ANSES comenzará el calendario de pagos el próximo 10 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026, para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El esquema incorpora un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones, con un ajuste mensual que redefine los valores de los ingresos.

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El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados como un refuerzo, que se acredita junto al haber mensual de manera automática. El mismo se mantiene con límites definidos, de acuerdo a los ingresos del beneficiario.

El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, con un orden de cobro que se distribuye a lo largo del mes con diferencias entre grupos -en este caso modificado y postergado por los feriados de Semana Santa y Día del Veterano de Guerra de Malvinas. La segmentación establece prioridades dentro del sistema previsional.

ANSES computadora Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES: El incremento organiza los haberes previsionales en abril de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31 sin bono y $450.319,31 con el refuerzo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el extra.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.

Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31 con bono completo.

Haber máximo previsional: $2.559.188,14 (excluido del bono por superar el límite definido). El acceso al bono completo corresponde a haberes de hasta $450.319,31, límite que define quién percibe los $70.000 en su totalidad. Los ingresos superiores quedan fuera del refuerzo pleno y los montos intermedios acceden a un bono parcial hasta alcanzar el mismo monto final.

ANSES billetes.webp Monto de las asignaciones familiares en abril El organismo previsional actualizó también un 2,9% el valor de las asignaciones familiares. Así, el monto final queda de la siguiente forma: Asignación Universal por Hijo: $136.664

AUH por hijo con discapacidad: $445.002.

Asignación por Embarazo para Protección Social: mismo monto general que la AUH ($136.664) Quienes perciben la Tarjeta Alimentar notarán que el monto no varía de meses anteriores: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026 El calendario de abril comienza el 10 de abril con los primeros pagos y se organiza según prestación y terminación del DNI: Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril Asignaciones por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

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