La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026, para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El esquema incorpora un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones, con un ajuste mensual que redefine los valores de los ingresos.
ANSES oficializó las fechas de pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en abril
Conocé todos los detalles para poder acceder al cobro de haberes, de acuerdo a la normativa vigente.
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Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del lunes 6 de abril
El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados como un refuerzo, que se acredita junto al haber mensual de manera automática. El mismo se mantiene con límites definidos, de acuerdo a los ingresos del beneficiario.
El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, con un orden de cobro que se distribuye a lo largo del mes con diferencias entre grupos -en este caso modificado y postergado por los feriados de Semana Santa y Día del Veterano de Guerra de Malvinas. La segmentación establece prioridades dentro del sistema previsional.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES:
El incremento organiza los haberes previsionales en abril de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $380.319,31 sin bono y $450.319,31 con el refuerzo.
Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el extra.
Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.
Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31 con bono completo.
Haber máximo previsional: $2.559.188,14 (excluido del bono por superar el límite definido).
El acceso al bono completo corresponde a haberes de hasta $450.319,31, límite que define quién percibe los $70.000 en su totalidad. Los ingresos superiores quedan fuera del refuerzo pleno y los montos intermedios acceden a un bono parcial hasta alcanzar el mismo monto final.
Monto de las asignaciones familiares en abril
El organismo previsional actualizó también un 2,9% el valor de las asignaciones familiares. Así, el monto final queda de la siguiente forma:
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Asignación Universal por Hijo: $136.664
AUH por hijo con discapacidad: $445.002.
Asignación por Embarazo para Protección Social: mismo monto general que la AUH ($136.664)
Quienes perciben la Tarjeta Alimentar notarán que el monto no varía de meses anteriores:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El calendario de abril comienza el 10 de abril con los primeros pagos y se organiza según prestación y terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
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DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
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