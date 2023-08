Sehinkman: “El jazz en la Argentina vive una época de oro hace tiempo”

E.S.: La pandemia nos movió de la zona de confort, lo que era nuestra vida habitual de los shows en vivo y la interacción con el público. Fue también una oportunidad más allá de la angustia reinante de pensar e hilar fino en algunos trabajos personales que cada uno tiene con la música. Fue la manera de hacer cosas latentes que no se habían podido concretar por la aceleración de los tiempos y así surgió Mutable, que es el origen de Versus con Gustavo Musso y yo a distancia, enviándonos archivos con pistas musicales que íbamos armando, complementando y explorando lo que después fue el disco de mismo nombre. Cuando se empezó a abrir todo un poco queríamos tocar ese material pero era demasiado electrónico y de laboratorio, y fue ahí cuando llamamos a Pipi y Mariano para completar el grupo y salir a tocar en vivo. Cuando arrancó la interacción del cuarteto aparecieron otras cosas.

P.: ¿Como describe los sonidos de este grupo?

E.S.: Es muy electrónico, con sintetizadores, bajo eléctrico, después está Pipi que toca su batería pero tiene un set alternativo con elementos no tan convencionales, y la gran novedad es el ewi que toca Gustavo, un electronic wind instrument que es como un saxo electrónico, que en realidad es un controlador que dispara sonidos de sintetizador pero respetando todas las dinámicas y posibilidades de un instrumento de viento. Aparecen cosas no tan habituales de escuchar inclusive en el jazz contemporáneo. Mutable fue el primer disco en Argentina donde el ewi como instrumento está en el centro del disco y Versus será el segundo. Es una especie de novedad histórica.

P.: ¿Cómo influyó Marrakesh para titular así un corte?

E.S.: Fue un viaje hermoso que hice en 2014 para ver la final de San Lorenzo y más allá de lo deportivo, visitar la ciudad y alrededores fue una gran experiencia, es una ciudad preciosa con cosas para ver, mucha personalidad, colores muy particulares y todo eso inspiró el tema que tiene ese color que se percibe del imaginario que uno lleva. El hallazgo del sonido del ewi fue clave, estábamos buscando en el estudio hasta que apareció esto que es una especie de sonido del desierto que inclusive tiene un poco de viento de arrastre y empastó perfecto.

P.: Dicen que Versus proviene del jazz con las libertades para mantener la frescura de la música, ¿el jazz dejó de ser fresco?

E.S.: No creo que el jazz haya dejado de ser fresco, creo que hay muchas maneras de abordarlo, nosotros de alguna forma somos una periferia del tronco original del jazz que está ubicado entre África y su llegada a Estados Unidos. Después se fue ramificando por el mundo. La rama en que estamos nosotros es impresionante, está viviendo una época de oro desde hace un par de décadas y va en aumento, acá se aborda de muchas formas, no hay una sola posibilidad, tiene que ver con la improvisación, composición, con la búsqueda sonora, argentina es una potencia creativa, no sé en otros lugares pero acá se trabaja mucho, hay muchos grupos y músicos buscando y haciendo discos y propuestas originales y es muy valorable y particular de este momento nuestro.