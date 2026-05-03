Leve rebote de la actividad, inflación que no cede y un dólar bajo presión marcan el pulso: qué se espera para la economía en mayo + Seguir en









Marzo mostró señales de recuperación impulsadas por sectores transables, pero el repunte aún es frágil frente a una inflación que sigue elevada y expectativas cambiarias que anticipan mayor tensión en mayo.

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La actividad económica mostró en marzo un rebote significativo tras un inicio de año débil, con una fuerte tracción de los sectores vinculados a bienes transables y energía. El repunte aparece luego de datos negativos en los primeros meses de 2026 y en medio de un contexto de ajuste macroeconómico con una inflación que no cede, lo que abre el interrogante sobre si se trata de un cambio de tendencia o apenas un rebote técnico. En tanto, el dólar se mantiene estable, ¿se sostendrá la tranquilidad cambiaria en mayo?

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El repunte se apoyó principalmente en sectores exportadores y vinculados a la energía, favorecidos por el contexto internacional y cierta recomposición de precios relativos. Sin embargo, la recuperación no es homogénea: el consumo interno y varios rubros ligados a servicios aún muestran debilidad, lo que refleja que la economía sigue atravesando un proceso de transición.

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Actividad económica, con señales mixtas Desde el propio Gobierno reconocen que la actividad tuvo un freno previo. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el dato de febrero “dio mal”, aunque sostuvo que la economía venía de niveles elevados y anticipó señales positivas hacia adelante. En esa línea, el oficialismo apuesta a que marzo marque un punto de inflexión.

La inflación no cede: cuánto dará el PC de abril En paralelo, la dinámica de precios sigue siendo un condicionante central. La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, el nivel más alto en un año, consolidando una aceleración que preocupa al mercado. Para abril, las proyecciones anticipan una leve desaceleración —incluso por debajo del 3% en algunos casos—, aunque con un piso todavía elevado que dificulta una baja sostenida. A más largo plazo, los analistas estiman una inflación anual en torno al 30%, muy por encima de las metas oficiales.

Qué se espera para el dólar en mayo El frente cambiario agrega otra fuente de incertidumbre. Si bien el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable en abril —con promedios en torno a los $1.420 según estimaciones del mercado—, en las últimas semanas mostró cierta volatilidad y presión alcista. De hecho, el dólar oficial llegó a ubicarse por encima de los $1.400 y registró subas recientes, lo que alimenta expectativas de mayor corrección en mayo. En este contexto, el escenario económico combina señales mixtas: una actividad que intenta recuperarse pero aún sin consolidación, una inflación que podría ceder levemente pero sigue elevada y un tipo de cambio que vuelve a tensionarse. La clave para los próximos meses será si el rebote de marzo logra sostenerse o si queda diluido por las presiones inflacionarias y cambiarias que todavía dominan el panorama.