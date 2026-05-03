La formación de River para recibir a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: por dónde se puede ver + Seguir en









Con la cercanía del encuentro ante Carabobo por Copa Sudamericana del próximo jueves en Venezuela, se espera que Eduardo "Chacho" Coudet haga una importante rotación en el once.

La formación de River para recibir a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura.

River buscará asegurarse el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán este domingo desde las 18.30 en el Monumental, en un partido correspondiente a la postergada novena fecha, que marcará el cierre de la fase regular.

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Con la cercanía del encuentro ante Carabobo por Copa Sudamericana del próximo jueves en Venezuela, se espera que Eduardo "Chacho" Coudet haga una importante rotación en el once.

Nombres como Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez tienen serias chances de meterse desde el arranque. Además, Juan Fernando Quintero podría reaparecer en la lista de convocados tras dejar atrás su lesión muscular, mientras que Maximiliano Meza está cerca de volver a ser opción.

Cómo llegan River y Atlético Tucumán El Millonario ya no tiene chances de finalizar primero, pero buscará asegurar el segundo puesto. Los dirigidos por Coudet llegan con 29 puntos y necesitan ganar para sostener su lugar sin depender de otros resultados. Terminar segundo le permitiría jugar en el Monumental hasta unas eventuales semifinales. En caso de empatar o perder, quedará a la expectativa de lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central, que podrían superarlo en la tabla.

Los de Nuñez vienen en alza tras el triunfo agónico en Brasil ante Bragantino, que lo dejó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana. Por su parte, el presente del Decano es complicado. Marcha 13° en la Zona B con 11 puntos y ya no tiene chances de clasificar a los playoffs.

Además, atraviesa una racha muy negativa fuera de casa: lleva más de 250 días sin sumar puntos como visitante, con 13 derrotas consecutivas en esa condición. El equipo de Julio César Falcioni intentará cortar esa mala racha y sumar para mejorar su posición en la tabla anual y en la lucha por la permanencia. Posibles formaciones y donde ver el partido River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet. Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortíz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni. Datos del partido Hora: 18.30

18.30 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez Estadio: Monumental