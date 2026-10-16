Superávit fiscal: advierten que las privatizaciones ya hicieron su aporte y que se agotó la motosierra

Una entidad cercana ideológicamente al Gobierno nacional plantea la necesidad de avanzar en una reforma del Estado para consolidar el frente fiscal.

Las privatizaciones de este año le aportaron al Gobierno recursos extraordinarios por un total de $1,039 billones, lo que le sirvió para apuntalar el superávit fiscal en un año en el que la caída de la recaudación pone presión sobre las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según un informe de la Fundación Libertad, en el acumulado de enero a agosto, el superávit primario suma $12,2 billones, alrededor de 1,08% del PBI anual estimado. El saldo financiero alcanza los $2,3 billones (0,2% del PBI).

"El acumulado de 2026 incluye $1,039 billones de recursos extraordinarios por la venta de las centrales hidroeléctricas: con el criterio del programa con el FMI , que los excluye, el primario a agosto baja a $11,2 billones (0,98% del PBI)" , señala el reporte.

Si bien la situación indica que es muy probable que se incumpla la meta de 2026, de $16,2 billones, debido a la debilidad de la recaudación fiscal, es probable que el FMI cambie las metas del año en la tercera revisión del acuerdo que se lleva a cabo.

Según indica la Fundación Libertad de Rosario , una entidad de cercanía ideológica con el gobierno nacional, en la serie larga el cambio de régimen fiscal impulsado por Javier Milei "salta a la vista".

"Entre 2017 y 2023 el mismo período cerraba siempre con déficit financiero, de entre 1,8% y 5,6% del PIB, y desde 2024 el signo se invirtió", señala el estudio. El reporte agrega, no obstante, que "la tendencia desde el inicio de la administración ha ido a la baja, el superávit primario a agosto fue 1,5% del PBI en 2024, 1,29% en 2025 y 1,08% en 2026".

El superávit fiscal, las metas y la próxima etapa

Ante la disminución del margen de saldos a favor, la entidad plantea que "habrá que seguir de cerca septiembre-noviembre, antes del rojo estacional de diciembre". De los datos de ese período dependerá el cumplimiento de las metas. "El ancla sigue firme, pero el colchón es cada vez más fino y sostenerlo pasa por el gasto y por la fortaleza de la recaudación", dice la entidad.

La entidad admite que los buenos resultados que muestra el Sector Público Nacional (SPN) obedecen más que nada a una voluntad política del Gobierno de ahorrar, antes que a un cambio de la estructura del Estado. "La rigidez del gasto marca que la próxima etapa no es motosierra, sino reforma", plantea el estudio.

En ese sentido, el trabajo detalla que entre enero y agosto el gasto primario del SPN fue de $100,1 billones, 2,5% menos en términos reales que un año antes y 30,2% menos que en 2023. Pero la composición cambió de fondo ya que para el mismo periodo de cada año, las prestaciones sociales pasaron de 54,6% del gasto primario en 2023 a 67,2% en 2026, y los gastos de capital cayeron de 8,6% a 2,1%.

La Fundación Libertad reconoce que "lo que se podía ajustar con discrecionalidad ya se ajustó". Por caso, el gasto de capital cayó 83% real contra 2023 y los subsidios 57%. "Lo que queda es mayormente gasto indexado por ley: jubilaciones, pensiones y asignaciones que se mueven con la fórmula de movilidad", dice el estudio.

El mismo advierte que "los subsidios económicos volvieron a crecer 14,4% real interanual en 2026, empujados por el costo energético, y pasaron de 6,3% a 7,3% del gasto". "La próxima etapa pasa por reformas estructurales: previsional (fórmula, edades, regímenes especiales), un esquema tarifario que haga converger los subsidios a cero y un nuevo régimen de responsabilidad fiscal con las provincias", indica el reporte.