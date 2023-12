El Nobel da impulso a Jon Fosse en español

Comenzaron por su obra más reciente, a la vez, la más breve: “Blancura”. Fosse combina géneros, algún privilegiado la pudo ver en Oslo en su versión teatral, “En la Selva Negra”, donde un hombre seguido por un trompetista y un ser resplandeciente lanza preguntas a los espectadores sin esperar respuesta. Fosse sostiene que no escribe para ser visto sino para ser oído. En la heideggeriana “Blancura” un hombre solitario, aburrido, sale a dar un paseo con su auto. Es el fin del otoño y nieva. Se deja llevar por sendas perdidas y de pronto se ve atascado al fin de un camino que da a un bosque oscuro, la cita a Dante no es casual. Entra en el bosque en busca de ayuda, no del modo más sensato. Empieza a sentir frío, agotamiento. Un resplandor se acerca. Una figura luminosa, un ángel. Fosse es católico. Le da calor. Tras ese deslumbramiento, hay otras apariciones. Previsibles, sus padres. Una inesperada, enigmática, sin rostro. Fosse habla de eso que cuando se conoce ya no se puede decir, del momento extremo. Una fábula atrapante de quien es considerado un genio de nuestro tiempo.