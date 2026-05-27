Junio llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: una a una, todas las subas que van a golpear el bolsillo

Luego de que el INDEC anunciara que la inflación de abril fue del 2,6%, el Estado y las empresas ya preparan las nuevas subas de tarifas para el próximo mes.

A partir de junio, el bolsillo de los argentinos volverá a sentir la presión económica debido a una nueva ola de incrementos en servicios básicos.

A partir de junio , el bolsillo de los argentinos volverá a sentir la presión económica debido a una nueva ola de incrementos en servicios básicos . Durante este sexto mes del año, se registrarán subas significativas que afectarán directamente los presupuestos familiares, impactando de manera simultánea en los valores de prepagas , los boletos del transporte público , precios de los combustibles , contratos de alquiler y colegios privados .

Tras conocerse que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) registró un 2,6% de inflación en abril , tanto el sector público como el privado se preparan para ajustar los cuadros tarifarios del próximo mes. Para ello, se activarán los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas específicas de los contratos vigentes, adaptando los precios de los servicios a la par del último índice oficial.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para junio . Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9% . Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud ( SSS ), el cual ahora es obligatorio.

El mes pasado, los planes de salud subieron un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en todo el país. En los primeros cuatro meses del año, el alza total fue de casi el 10,5%. Además, la suba total frente al año pasado promedia el 29,7% a nivel nacional.

Respecto a las empresas, Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron un aumento del 2,6%, igual que la inflación. Por su parte, Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9% según el plan. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

prepagas medicina salud Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9%. Depositphotos

Transporte público: fuerte suba en los colectivos y subtes

A partir de junio, comenzarán a regir las nuevas tarifas para los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, así como también para el subte. El aumento será de entre un 4,6% y un 4,8%. Este porcentaje se calculó usando una fórmula que suma la inflación oficial y los costos de operación de las empresas.

Con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios que viajen con la tarjeta SUBE registrada verán los siguientes cambios en sus boletos. En la Provincia, el viaje mínimo de colectivo subirá de $968,57 a $1.015,06, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros pasará a costar $1.141,94. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires el boleto básico de hasta 3 kilómetros aumentará de $753,74 a $788,41, y el recorrido de la segunda sección se elevará a $876,05.

El boleto de subte y premetro también aumentará, por lo que el viaje general pasará de los $1.490 actuales a $1.558,54. A pesar de esta suba, se mantendrán los descuentos para los pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes al mes.

Además de las subas que comienzan el 1º de junio, la Secretaría de Transporte de la Nación fijó otra fecha importante a mitad de mes. El próximo 15 de junio arrancará la segunda etapa de aumentos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que son aquellas que cruzan desde el Conurbano hacia la Capital. Esta actualización sumará un 2% mensual sobre el valor actual de los boletos.

Colectivos Caba Transporte Publico Ciudad A partir de junio, comenzarán a regir las nuevas tarifas para los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en provincia de Buenos Aires en junio

Las líneas numeradas del 200 en adelante presentarán un aumento del 4,8% a partir del lunes 1 de junio ya que en el AMBA las tarifas de transporte se actualizan por el último dato de inflación disponible más un 2% adicional. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,06;

Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1141,94 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1268,80 ;

; Viajes de 12 a 27 km: $1522,59 .

. Viajes de más de 27 km: $1790,06.

Por otra parte, este lunes 18 de mayo comienza un cronograma de aumentos escalonados en las tarifas de los 104 colectivos de jurisdicción nacional con un 2% pasando a $714. El 15 de junio aumentarán otro 2% y costará $728,28.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA a partir del mes de junio

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Y sus tarifas subirán un 4,6% con el índice vigente desde enero de ajuste a partir del IPC del INDEC sumado a un 2% en relación con la tarifa anterior.

Quienes tengan SUBE registrada pagarán el colectivo a partir del 1 de junio:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,41 .

. Recorrido de 3 a 6 km: $876,05.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,53 .

. Recorrido de 12 a 27 km: $1011,07.

Combustible: sube entre el 2% y el 3,5%

Desde el inicio del mes que viene, todas las estaciones de servicio del país aplicarán un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil. Las empresas petroleras ya preparan este cambio que afectará los valores en los surtidores a nivel nacional.

La suba tendrá un piso de entre el 2% y el 3,5% por tres razones principales. Estos motivos son la devaluación mensual del peso, el aumento en los costos de logística de las empresas y la suba gradual de los impuestos a los combustibles que define el Gobierno.

Suba en alquileres

Los inquilinos que todavía tienen contratos de tres años bajo la ley anterior sufrirán un golpe muy duro en sus bolsillos. Esto se debe a que estos convenios mantienen un ajuste obligatorio que se realiza una sola vez al año.

Para el mes de junio, el Índice de Contratos de Locación del Banco Central determinó un aumento anual que rozará el 78%. Esta fuerte suba cambiará por completo el valor del alquiler que venían pagando.

Por el contrario, los alquileres firmados después de que se eliminara la ley anterior tendrán un sistema de subas diferente. Los contratos con aumentos cada cuatro o seis meses basados en la inflación sumarán los porcentajes de los últimos meses, lo que generará subas escalonadas según el costo de vida reciente.

Alquileres Calculadora Propiedades Los alquileres vuelven a subir desde el lunes 1 de junio. Pexels

Colegios privados

Los ministerios de educación de las provincias ya firmaron los permisos para que los colegios privados aumenten sus cuotas en junio. Esta suba se debe a que las escuelas trasladarán a los aranceles una parte del costo de los últimos aumentos de sueldo de los docentes.

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas subirán entre un 4% y un 5% en promedio. Por su parte, en la Capital Federal el incremento estará cerca del 5%, aunque el valor final dependerá de la cantidad de subsidio estatal que reciba cada escuela.

Agua

En junio de 2026, las tarifas de agua de AySA en el AMBA aumentarán hasta un 3% mensual, según el esquema oficial definido por el Gobierno y el ERAS.

La actualización forma parte del proceso de recomposición tarifaria que se extenderá hasta agosto de 2026. Hasta abril, las subas eran de hasta 4% mensual, pero desde mayo el tope se redujo al 3% para moderar el impacto en las boletas.

Además, se mantienen: descuentos del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos y beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Aguas-de-Formosa-informo-cortes-en-el-servicio-de-agua-potable-horarios-y-zonas-afectadas Subas en el agua.

Peajes

Por su parte, los peajes aumentarán un 4,6% en CABA tomando como base el dato de inflación (IPC) del INDEC de abril que dio 2,6%, sumado a un 2%.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1882,44 (y $3012,29 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4518,33 (y $6403,21 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7153,79 (y $10.542,41 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1129,66 (y $1355,28 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1882,44 (y $2662,06 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3388,58 (y $4894,73 en hora pico).

Alberti

Motos: $1129,66 (y $1506,16 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1430,91 (y $1807,17 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2635,84 (y $3388,58 en hora pico).

VTV: cuánto costará en la provincia de Buenos Aires

Las nuevas tarifas de la VTV quedaron definidas para autos particulares y motocicletas radicadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Los montos finales incorporan impuestos y costos administrativos correspondientes a cada categoría vehicular.

Los valores vigentes para junio de 2026 son los siguientes:

precio base para autos particulares: $75.756,89

costo final para autos con IVA y oblea: $96.968

precio base para motos: $28.484,61

costo final para motos con IVA incluido: $36.469

VTV en CABA

El valor actualizado para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en CABA es de:

Automóviles particulares : $75.756,89.

: $75.756,89. Motocicletas: $28.484,61.

En situaciones como pérdida del certificado, rotura del parabrisas o deterioro de la oblea, el titular deberá presentarse en la planta donde se efectuó la verificación con la documentación que respalde el inconveniente. En ese caso, la reposición se entrega sin costo adicional.