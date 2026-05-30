La CNV lanzó los ETFs argentinos: hablan de una "paso histórico para el mercado de capitales argentino"

"Esta normativa amplía las alternativas de inversión disponibles, fomenta una mayor diversificación y acerca nuevas herramientas a los inversores", aseguraron desde el organismo.

A través de un comunicado, se oficializó un importante anuncio para el mercado de capitales nacional : la generación de ETFs -Exchange Traded Funds- locales . El lanzamiento fue reglamentado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y provoca expectativa tanto en emisores como en inversores.

El titular del organismo, Roberto Silva, destacó que "estamos dando un paso histórico para el mercado de capitales argentino con la primera reglamentación de un régimen de ETFs locales, estructurados a través de FCIA ETF y CEVA ETP" . "Esta normativa amplía las alternativas de inversión disponibles, fomenta una mayor diversificación y acerca nuevas herramientas a los inversores. Además, avanzamos en la modernización del régimen de oferta pública de CEDEAR y CEVA, haciéndolo más ágil, eficiente y alineado con los estándares y la dinámica de los mercados internacionales”, sostuvo.

La posibilidad fue mencionada semanas atrás por el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo , en el marco de la Expo EFI . En la city porteña entienden que el debate aparece en un momento donde el mercado argentino intenta recuperar profundidad luego de años de volatilidad, cepos y pérdida de participación regional. En ese contexto, los ETFs domésticos servirían como una herramienta capaz de ordenar demanda, ampliar liquidez y acercar nuevos perfiles de inversores.

En efecto, desde BYMA señalaron a Ámbito que hoy "existe una expectativa concreta de desarrollo de ETFs locales" y remarcaron que distintos actores del ecosistema financiero ya muestran interés en avanzar en esa dirección. En los mercados desarrollados, los ETFs se transformaron hace tiempo en una puerta de entrada para el ahorro minorista , y en uno de los principales vehículos de inversión pasiva.

CNV - Comision - Nacional - De - Valores La CNV anunció una nueva herramienta para activos financieros. Mariano Fuchila

ETFs argentinos: los detalles

Según el informe de la CNV, "ni los FCIA ETF ni los CEVA ETP podrán invertir en, ni estar constituidos por, cuotapartes de otros FCIA ETF, CEVA ETP o CEDEAR".

En ese marco "se introducen también reglas específicas —en función de cuál sea el instrumento utilizado— relativas al préstamo de los valores negociables en cartera, al rol de los participantes del mercado que intervienen en la operatoria de estos instrumentos, particularmente en lo que respecta a los mecanismos de creación y cancelación de unidades, en el caso de los CEVA, y de suscripción y rescate de cuotapartes, en lo que refiere a los FCIA, los cuales resultan esenciales para facilitar el arbitraje entre el precio de mercado y el valor de los activos subyacentes, entre otras".

El comunicado destaca que "una vez emitidos, tanto los CEVA como las cuotapartes de los FCIA podrán negociarse en el mercado secundario, lo que no sólo implicará mayores opciones de inversión para el mercado local, sino que también permitirá robustecer la demanda de valores negociables en los mercados de capitales, aumentando así su profundidad y liquidez".

"Ambos instrumentos podrán ser representados digitalmente", plantea el organismo y señala que "se actualiza y adecua el marco regulatorio vigente aplicable a los CEDEAR y CEVA, introduciendo cambios tales como un mecanismo de autorización automática para los aumentos de monto y modificaciones de términos en las emisiones existentes, ajuste de los requisitos para las entidades que gestionan estos instrumentos (como Fiduciarios y Sociedades Gerentes), eliminación de barreras de liquidez local que resultaban restrictivas para los activos subyacentes de los CEDEAR de ETF".

Para concluir, se advierte un refuerzo de "las advertencias legales en los prospectos, aclarando la naturaleza jurídica de los CEVA, diferenciándolos de los Fondos Comunes de Inversión y sumando pautas de transparencia sobre los riesgos de contraparte y los mecanismos de réplica, siguiendo así las mejores prácticas globales".