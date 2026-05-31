Disponible en Disney+: la icónica película que nunca pasa de moda y es perfecta para ver en familia + Agregar ámbito en









Una aventura animada en un futuro distópico todavía mantiene su impacto y conmueve tanto a chicos como a adultos por igual.

La película animada sigue estando vigente a día de hoy. Freepik

Dentro del catálogo de Disney + hay algunas películas que lograron mantenerse vigentes incluso muchos años después de su estreno. Algunas sobresalen por su humor, otras por sus personajes, aunque solo unas pocas alcanzaron el nivel de emoción y reflexión que todavía genera WALL-E entre distintas generaciones.

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La película llegó a los cines el 4 de julio de 2008 e instantáneamente se transformó en uno de los proyectos más valorados de Pixar. Con apenas 1 hora y 37 minutos de duración, la historia tiene ciencia ficción, romance y una mirada profunda sobre el vínculo entre la humanidad, la tecnología y el planeta.

Wall-e La película del 2008 sigue siendo aclamada por los fanáticos. Gentileza - Disney+

De qué trata WALL-E La trama se desarrolla en el año 2805, cuando la Tierra aparece cubierta por montañas de basura y completamente abandonada por los seres humanos. Durante siglos, enormes robots fueron programados para limpiar el desastre ambiental, aunque con el paso del tiempo casi todos dejaron de funcionar y solo uno continúa activo.

Ese pequeño robot se llama WALL-E y pasa sus días recogiendo residuos, formando cubos de basura y acumulando objetos curiosos que encuentra entre los restos de la civilización. Aunque fue creado para tareas mecánicas, desarrolló hábitos, emociones y una enorme curiosidad por las costumbres humanas.

Su rutina cambia cuando llega EVA, una sofisticada robot enviada para buscar señales de vida vegetal en el planeta. WALL-E queda fascinado con ella desde el primer instante y la acompaña en una misión que termina muy lejos de la Tierra. Más allá de la aventura espacial, esta producción también muestra un futuro donde los humanos viven dentro de una gigantesca nave espacial, rodeados de pantallas y completamente alejados de la actividad física y de las relaciones personales. A pesar de tener casi 20 años, esta película se enfoca en el consumo excesivo, la contaminación y la dependencia tecnológica, pero todavía con un tono esperanzador, ya que aparece la idea de que pequeños cambios pueden modificar el futuro. Disney+: tráiler de WALL-E Embed - WALL-E (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Disney+: elenco de WALL-E Ben Burtt

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