Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

El cuerpo fue localizado cerca de Ampliación Ferreyra, en una zona de pastizales que era rastrillada por los investigadores.

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado en una zona de pastizales cerca de Ampliación Ferreyra.

La búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba , tuvo este sábado el desenlace más doloroso: su cuerpo fue hallado en un sector descampado cercano a barrio Ampliación Ferreyra , confirmaron a distintos medios fuentes del caso.

El hallazgo se produjo durante la tarde, cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana de la desaparición de Agostina. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba , junto al fiscal de la causa, Raúl Garzón , y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , quienes darán una conferencia de prensa en la tarde del sábado.

El sector donde se concentraron los operativos tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas se había convertido en el epicentro de la búsqueda, luego de que los investigadores ubicaran allí al principal sospechoso poco después de que fuera registrado en su vivienda junto a la adolescente.

La causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier , quien hasta el momento estaba imputado por privación ilegítima de la libertad . A partir del hallazgo, la Justicia podría evaluar una modificación en la calificación legal, aunque esa decisión quedará atada a las medidas que disponga la fiscalía y a los resultados de las pericias correspondientes.

Sospechoso desaparición Agostina Vega Claudio Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. X

En medio del avance de la investigación, el abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa de Barrelier, considerado el principal sospechoso por la desaparición de Agostina. Además, en las últimas horas también se dispusieron medidas judiciales sobre la madre de la adolescente, Melisa Heredia, a quien no se le permitió presenciar el rastrillaje, mientras que el padre fue aceptado como querellante en la causa.

En la ciudad de Córdoba ya hay una movilización convocada por la familia de Agostina para pedir justicia y acompañar el reclamo tras el hallazgo. Gastón, uno de los tíos de la adolescente, pidió la presencia de los vecinos: “Vamos a hacer una marcha a las 17, los que tengan hermanas, vamos a hacer ruido de verdad”, reclamó.

Las pistas que orientaron los rastrillajes

Los operativos se concentraron en los descampados cercanos a Ampliación Ferreyra a partir de distintos elementos incorporados a la investigación. Entre ellos, imágenes de un domo policial que ubicaron a Barrelier en la zona durante la mañana del lunes, además del análisis de antenas telefónicas que también lo situó en ese sector.

Otra de las secuencias bajo análisis corresponde a cámaras de seguridad vinculadas a la vivienda del detenido, ubicada en calle Campillo al 800, en el barrio Cofico. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Agostina ingresó a ese domicilio junto al sospechoso, mientras que los investigadores buscaban establecer qué ocurrió después.

En las últimas horas, la fiscalía también puso el foco en distintos movimientos atribuidos al detenido y en elementos que habrían sido trasladados en un vehículo. Esos indicios, bajo análisis judicial, fueron parte del recorrido que llevó a concentrar la búsqueda en el sector donde finalmente se produjo el hallazgo.

Agostina Vega Agostina Vega tenía 14 años y era buscada desde el sábado pasado en Córdoba. La Voz

La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

En paralelo al operativo, Melisa Heredia, la mamá de Agostina, sufrió una descompensación y debió ser trasladada en ambulancia a un hospital de la ciudad de Córdoba. Según explicó su padre, Miguel, la mujer presentaba un cuadro de deshidratación y debía ser evaluada por los médicos.

“La trasladaron porque tenía un cuadro de deshidratación y no podían tratarla en el domicilio. Ahora nos van a decir en el hospital la causa, pero ella es celíaca. La van a evaluar”, indicó el hombre en diálogo con los medios. Además, sostuvo que el cuadro estaba vinculado al impacto emocional de la búsqueda: “Esto es producto del estrés, además mi hija come poco”.

Durante los últimos días, la familia quedó atravesada por una fuerte exposición pública y por el avance de distintas líneas de investigación. Según relataron allegados, los familiares de Agostina resolvieron aislarse, evitar la televisión y no responder mensajes en redes sociales mientras aguardaban novedades oficiales.