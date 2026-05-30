Elecciones en Colombia 2026: los ojos de la región puestos en una definición presidencial clave

Hay once candidatos para asumir la presidencia en agosto. En caso de haber balotaje, sería el 21 de junio.

En una de las elecciones más populosas de Latinoamérica , 41.421.973 ciudadanos emitirán su voto para la definición de un nuevo presidente en Colombia , que tome el lugar de Gustavo Petro en agosto y por los próximos cuatro años.

La elección presidencial se desarrolla en medio de un clima político marcado por la disputa entre la continuidad del proyecto oficialista, cuya candidatura está representada por Iván Cepeda , y las alternativas opositoras de derecha, como las de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

La legislación electoral colombiana establece que una fórmula presidencial gana en primera vuelta únicamente si consigue la mitad más uno de los votos válidos , es decir, una mayoría absoluta. En caso de que ningún candidato alcance ese porcentaje, se realizará una segunda vuelta o balotaje entre las dos fórmulas más votadas. Esa instancia ya tiene fecha confirmada y se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026.

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas

– Aída Marina Quilcué Vivas Claudia López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

– Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero

– Carlos Fernando Cuevas Romero Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano

– José Manuel Restrepo Abondano Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez

– Pedro Luis de la Torre Márquez Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque

– Luisa Fernanda Villegas Araque Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo

– Leonardo Karam Helo Roy Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila

– Martha Lucía Zamora Ávila Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz

– Mila María Paz Campaz Paloma Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango

– Juan Daniel Oviedo Arango Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba

Además, tres fórmulas que aparecerán impresas en el tarjetón finalmente no participarán de la contienda debido a que retiraron sus candidaturas luego de la oficialización.

Se trata de las fórmulas encabezadas por Clara López, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, cuyos espacios políticos anunciaron posteriormente su respaldo al candidato oficialista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

Elecciones en Colombia 2026: dónde votar en la Argentina

La elección colombiana también se realizará en distintas partes del mundo, dado que 1,4 millones de colombianos están habilitados a votar en el exterior, en 67 países y 253 sedes diplomáticas y consulares.

En el caso de la Argentina, desde el lunes hay mesas de sufragio en la ciudad de Buenos Aires, que tendrá como sede este domingo de elecciones la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Las otras dos ciudades argentinas donde podrán votar los colombianos son Córdoba (en el CAPEM) y en Mendoza (en el Edificio de la Municipalidad). En todos los casos, el horario de votación es de 8 a 16 horas.

Además, se confirmó que 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores, harán seguimiento a la jornada electoral en Colombia y el resto de los puntos electorales.