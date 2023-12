Primer escollo para Milei: emisión de noviembre fue de 1,73 billones de pesos

Podría decirse que en noviembre la emisión monetaria explotó, alcanzando un récord nominal no visto en años, por no decir décadas. La expansión de la Base Monetaria que convalidó el Banco Central (BCRA) fue nada menos que de $1,736 billones y llevó el stock total a $8,974 billones. De manera que en lo que va del año, restando aún el mes estacionalmente más expansivo, la Base acusa un incremento nominal de $3,254 billones. Claro que al comparar estos guarismos con las tasas de inflación mensual, no hay duda de que hubo una caída en términos reales que no es otra cosa que la huida de la gente y las empresas del peso. En buen romance se trata de la caída abrupta de la demanda de dinero vinculada con el proceso inflacionario de tasas anuales de tres dígitos. De modo que la aparente prudencia que venían mostrando el BCRA y el equipo económico se desató en el mes del balotaje ya que punta a punta en agosto, mes de las PASO, la Base creció 4% nominal, en septiembre un 3%, en octubre, mes de la primera vuelta, un 6%, y un 24% en noviembre. Esto da una idea de la intensidad con que escaló la expansión de la Base el mes pasado, ya que al tomar los promedios mensuales de dicha variable queda más en evidencia la caída en términos reales (en agosto creció 5%, en septiembre 2%, en octubre 6% y en noviembre un 8%). Lo cierto es que esta destrucción de la demanda de dinero y del resto de los agregados monetarios (M2 y M3 cayeron casi 9% en términos reales y ajustados por estacionalidad, según el BCRA) es elocuente, y puede llegar a ser, si todo sale bien, un acervo para el nuevo Gobierno.