Cacciola, de CAEM: "La minería necesita un dólar competitivo"

Tras asumir el cargo, Cacciola planteó los temas fundamentales a plantear al Gobierno. “Tener dólar competitivo, no tener limitaciones para importar los insumos y desarrollar los servicios que necesitamos. Son temas que se tienen que resolver rápidamente”, indicó ante una rueda con periodistas en Lex Tower. “Si no se resuelven, estamos atentando contra el crecimiento del sector”, agregó.

“La minería es un sector netamente exportador, si nosotros no producimos porque nos faltan insumos o servicios del exterior, no estamos pegando un tiro en los pies. Porque en definitiva perdemos más por no exportar que por que nos autoricen una importación”, resaltó el directivo con más de 26 años de experiencia en la entidad. “El sector exporta por 100 e importa por menos de 7. Entonces tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que poner en riesgo los 7 pone en riesgo los 100”, añadió.

Entre otros temas también mencionó la posibilidad de discutir las retenciones a la minería y cambios a la Ley de Glaciares, que en muchas ocasiones impiden el desarrollo de proyectos donde ni siquiera hay hielos permanentes. “Hay un montón de temas que hay que poner sobre la mesa y que formen parte de ese mensaje común”, dijo, y anunció la presentación de un plan de comunicaciones de la CAEM que incluirá la difusión del trabajo de los mineros, las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Otro de los temas importantes para la minería es el acceso a los dólares. “Hemos pedido claramente en su momento tener un porcentaje de liberación de la obligatoriedad de liquidar divisas. Era un porcentaje que era para atender todo: importaciones, préstamos y eventualmente, algún dividendo. Lamentablemente lo que nos pidieron son cosas imposibles. Hoy en día afortunadamente creo que los funcionarios lo han entendido, inferían que nosotros podíamos ser como el campo, que teníamos silos de lingotes, y la verdad que ninguno de nosotros está reteniendo material, estamos exportando porque necesitamos dinero para pagar salarios, insumos, repuestos, para operar. Porque nos están pagando un tipo de cambio que no es nada competitivo y los costos siguen creciendo.