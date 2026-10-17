Vicuña: llegaron a San Juan los gigantes mineros que cargarán 142 toneladas por viaje

El proyecto de cobre, oro y plata de San Juan comenzó a trasladar camiones Komatsu HD1500, con capacidad para cargar unas 142 toneladas por viaje. La nueva flota acompañará los trabajos tempranos, que incluyen movimiento de material, destape minero y construcción de caminos y plataformas.

Vicuña comenzó el traslado de los primeros camiones mineros Komatsu HD1500 hacia el campamento del proyecto en San Juan.

Vicuña avanza con la incorporación de equipos mineros para reforzar sus trabajos tempranos en San Juan. Durante el jueves comenzó el traslado de los primeros camiones de gran porte hacia el campamento del proyecto, donde se realizarán las tareas de preparación necesarias para ponerlos en operación.

Se trata de unidades Komatsu HD1500 , camiones con una capacidad aproximada de carga de 142 toneladas por viaje , que integran una nueva flota de maquinaria que se incorporará progresivamente a medida que avance el desarrollo del proyecto. Los camiones pertenecen al mismo fabricante japonés que desafió a Franco Colapinto a ponerse al volante en una prueba de manejo frente a Alex Albon , su excompañero de equipo en Williams Racing. La diferencia es que los pilotos de Fórmula 1 probaron el modelo Kamatsu 930 Electric Drive, de 7,45 metros de alto y 522 toneladas de peso.

Una vez que lleguen al sitio, los equipos deberán atravesar distintas etapas de preparación, que incluyen trabajos de izaje, ensamble y pruebas de rendimiento mecánico . "Estas tareas permitirán verificar su funcionamiento y comprobar que se encuentren en condiciones de comenzar a operar", subrayaron desde Vicuña .

El avance de la flota se enmarca en el desarrollo de uno de los mayores proyectos mineros del país. En julio de 2026, el Gobierno aprobó la adhesión de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con un plan de inversión inicial de u$s9.737 millones , destinado al desarrollo de Josemaría y Filo del Sol y a la infraestructura necesaria para extraer, procesar y exportar cobre, oro y plata .

La nueva flota de Vicuña estará compuesta por 36 equipos principales, con entregas previstas de manera progresiva hasta abril de 2027.

Sin embargo, la compañía proyecta una inversión total de hasta u$s18.000 millones durante el desarrollo del distrito en más de una década, de los cuales alrededor de u$s7.000 millones corresponderían a la etapa previa a la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030.

En total, la nueva flota estará integrada por 36 equipos principales, entre ellos 12 camiones Komatsu HD1500, excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, topadoras, motoniveladoras y compactadores.

Según informó Vicuña a través de un comunicado de prensa enviado a Energy Report, las entregas continuarán de manera progresiva hasta abril de 2027. La incorporación de esta maquinaria permitirá ampliar la capacidad operativa para acompañar las próximas actividades previstas durante la etapa de trabajos tempranos.

Los Komatsu HD1500 poseen una caja totalmente automática planetaria de 7 velocidades hacia adelante y 2 de retroceso, con bloqueo y convertidor de par, y alcanzan una velocidad máxima de de 56,5 km/h.

Movimiento de material y preparación de áreas de trabajo

La nueva flota estará destinada a respaldar distintas tareas iniciales vinculadas con la preparación del proyecto. Entre ellas se encuentran el movimiento masivo de material, las primeras labores de destape minero, la preparación de áreas de trabajo y la construcción y el mantenimiento de caminos y plataformas.

La llegada de los camiones constituye un nuevo avance en la preparación operativa de Vicuña. El fabricamente indicó que los camiones poseen una transmisión totalmente automática de siete velocidades con bloqueo.

Los camiones Komatsu HD1500 tienen una capacidad aproximada de carga de 142 toneladas por viaje y deberán completar tareas de ensamble y pruebas antes de operar.

Además, reveló que la cabina de los conductores incluye cristales tintados de vidrio, calefacción y aire acondicionado, aislamiento acústico, puertas de dobles sellados, y el sistema de filtración de aire a presión. "Los eventos del camión se registran y se indican como códigos de servicio. Una luz de precaución advierte al operador de cualquier problema que pueda ocurrir. Esto hace que la máquina sea más fácil de usar y fácil de mantener", remarcó Komatsu.

La incorporación escalonada de equipos permitirá sumar capacidad a medida que se desarrollen las tareas previstas. El cronograma de entregas se extenderá hasta abril de 2027, mientras que cada unidad deberá completar los procedimientos de montaje y verificación antes de iniciar sus operaciones.

Vicuña, el proyecto conjunto de BHP y Lundin Mining

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, creada para desarrollar el depósito de Josemaría, ubicado en San Juan, y el depósito binacional de Filo del Sol, que se extiende entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile.

Josemaría es un proyecto avanzado de cobre localizado íntegramente en territorio sanjuanino, mientras que Filo del Sol contiene cobre, oro y plata y tiene una ubicación binacional.

El esquema de desarrollo contempla tres etapas sucesivas: una primera vinculada al desarrollo de Josemaría, una segunda enfocada en los óxidos de Filo del Sol y una tercera destinada a explotar los recursos sulfurados junto con la infraestructura adicional necesaria para acompañar el crecimiento del complejo.

Según esa evaluación, durante sus primeros 25 años de operación el proyecto podría producir en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año, con una vida útil inicial superior a siete décadas.

La incorporación de maquinaria pesada se inscribe en el avance de los trabajos tempranos necesarios para preparar las áreas operativas y la infraestructura de ambos activos, en el marco del desarrollo de Vicuña.