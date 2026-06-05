Vicuña avanza con la construcción de su nuevo campamento para el proyecto de cobre

La compañía adjudicó una nueva etapa del complejo habitacional que demandará una inversión superior a los u$s50 millones. La obra forma parte del desarrollo de Josemaría y Filo del Sol, el megaproyecto de cobre, oro y plata que prevé inversiones de hasta u$s18.000 millones en San Juan.

El proyecto minero Vicuña continúa sumando hitos en su camino hacia la construcción de uno de los mayores complejos cupríferos del planeta. La compañía adjudicó una nueva etapa de su campamento minero en San Juan, una infraestructura clave para albergar a miles de trabajadores durante las futuras fases de construcción y operación del emprendimiento que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

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La adjudicación corresponde a aproximadamente el 25% del nuevo campamento y contempla la construcción de unos 45.000 metros cuadrados de instalaciones . Según informó la empresa, el contrato fue otorgado a un consorcio integrado por la firma nacional RAFA S.A. y Beijing Chengdong.

La iniciativa constituye una pieza fundamental dentro de la infraestructura temprana que Vicuña necesita desarrollar para avanzar con la construcción del proyecto minero ubicado en el departamento Iglesia, en plena cordillera sanjuanina.

Vista del primer campamento Batidero, que actualmente se encuentra habitado por más de 800 personas todos los días. El segundo en construcción, inicialmente fue bautizado Josemaría, igual que el yacimiento.

La modalidad elegida combina fabricación modular y ejecución local. Las obras civiles, movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones serán realizadas por RAFA S.A., empresa argentina con sede en Santa Fe, mientras que la fabricación de los módulos habitacionales quedará a cargo de la firma china Beijing Chengdong . La gestión integral del contrato bajo modalidad EPC será responsabilidad de PowerChina, compañía con presencia en Argentina desde 2016 y experiencia en proyectos de infraestructura y energía.

“Esta licitación implica la construcción de aproximadamente el 25% del nuevo campamento de Vicuña. Próximamente se iniciarán nuevos procesos licitatorios para las siguientes etapas”, comentaron desde la minera.

Desde Vicuña señalaron que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de seguridad, cronograma y costos establecidos para una infraestructura de estas características.

Actualmente, además, se encuentran en desarrollo los procesos para adjudicar la construcción de tres campamentos destinados al personal del Corredor Norte cuyas definiciones se conocerán en los próximos meses.

Sin embargo, la adjudicación también generó cuestionamientos dentro de algunos sectores industriales argentinos. Fuentes vinculadas al proceso indicaron que la propuesta ganadora rondó los u$s52 millones, frente a una oferta cercana a los u$s70 millones presentada por competidores con integración local.

Según empresarios del sector, la fabricación y provisión de módulos representa entre el 75% y el 80% del valor total del contrato, motivo por el cual algunas cámaras empresarias analizan manifestar su preocupación por el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre la cadena de proveedores nacionales.

Entre las entidades que siguieron de cerca el resultado de la licitación aparecen dirigentes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y referentes de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada. "No vemos que eso refleje plenamente una política de desarrollo de proveedores, contratistas y trabajadores locales", señalaron fuentes del sector consultadas por Energy Report.

No obstante, desde Vicuña remarcan que la incorporación de contenido nacional forma parte de su estrategia de contratación. La compañía exige a los oferentes la presentación de propuestas que contemplen oportunidades para proveedores y trabajadores argentinos siempre que existan capacidades competitivas disponibles.

Actualmente más del 95% de los trabajadores de Vicuña son argentinos, mientras que cerca del 73% de los empleados directos provienen de la provincia de San Juan.

San Juan Minería Ley de Glaciares FIlo del Sol Vicuña Filo del Sol es un depósito binacional epitermal de cobre, oro y plata, uno de los más importantes dentro del distrito Vicuña, ubicado a 11 km de Josemaría, y con áreas sobre la frontera con Chile. Sebastián D. Penelli

La adjudicación del campamento se produce en un momento decisivo para el proyecto. La reciente publicación de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) permitió dimensionar por primera vez la magnitud conjunta de Josemaría y Filo del Sol bajo una única visión de desarrollo impulsada por los accionistas BHP y Lundin Mining.

Los resultados del estudio muestran una escala pocas veces vista en la minería mundial. El plan contempla una producción promedio de 395.000 toneladas de cobre por año durante los primeros 25 años de operación, junto con 711.000 onzas anuales de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

El esquema de desarrollo prevé una mina a cielo abierto con planta concentradora en una primera etapa, seguida por el aprovechamiento de los óxidos de Filo del Sol y una expansión progresiva hasta alcanzar cerca de 293.000 toneladas diarias de capacidad de procesamiento.

La infraestructura asociada incluye además una planta desalinizadora, sistemas de transporte de concentrado, nuevas instalaciones de procesamiento y una red logística de gran escala.

"Vicuña es claramente una de las cinco minas más grandes del mundo en oro, cobre y plata. Es algo enorme para Vicuña y representa lo que será la mayor inversión extranjera directa en la historia del país", afirmó recientemente Ron Hochstein, presidente y CEO de Lundin Mining.

La inversión total proyectada oscila entre u$s15.000 millones y u$s18.000 millones durante más de una década, cifras que posicionan al emprendimiento como uno de los desarrollos mineros más ambiciosos de América Latina.

La compañía ya inició su proceso de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP, destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La solicitud inicial presentada contempla inversiones por unos u$s2.000 millones para los primeros años, aunque la expectativa es que el monto comprometido bajo el régimen escale posteriormente a cifras cercanas a los u$s10.000 millones e incluso acompañe la inversión total prevista para el proyecto.

La aceleración de las obras del campamento también coincide con otro frente estratégico: la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer la futura operación minera.

Campamento Batidero Vicuña minería cobre El campamento Batidero posee 552 Habitaciones de 3 categorías con capacidad para 1.068 huéspedes. Son estructuras modulares hechas de conteiners interconectados, de hasta dos pisos. Vicuña Corp.

Audiencia pública por la línea eléctrica para Vicuña

Esta semana se desarrolló la audiencia pública convocada por el ENRE para analizar la ampliación del sistema de transporte eléctrico que permitirá alimentar una demanda inicial de 260 MW para Josemaría.

La iniciativa contempla una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro de aproximadamente 167 kilómetros, nuevas estaciones transformadoras y diversas ampliaciones sobre la red existente.

Según explicó durante la audiencia Adriel Rizzato, representante de Vicuña Argentina, la energía constituye una condición indispensable para la construcción y operación del proyecto. "La energía eléctrica es una condición habilitante. Para avanzar hacia la construcción y factibilizar la operación, Vicuña requiere de infraestructura de transporte eléctrico con capacidad suficiente y disponibilidad asegurada", sostuvo.

La empresa estima que la inversión asociada a la infraestructura energética podría acercarse a los u$s800 millones y asegura que las obras quedarán incorporadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), permitiendo futuras conexiones de otros proyectos mineros y de generación renovable.

Mientras avanzan las definiciones regulatorias y energéticas, Vicuña ya prepara nuevas licitaciones vinculadas al crecimiento de la infraestructura en sitio. La compañía confirmó que próximamente iniciará procesos para las siguientes etapas del campamento principal y para la construcción de tres nuevos campamentos destinados al personal del denominado Corredor Norte.