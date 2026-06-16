El Gobierno aprobó el ingreso de Vicuña al RIGI: la mayor inversión minera de la historia argentina avanza en San Juan

El proyecto de cobre de BHP y Lundin Mining recibió la aprobación para ingresar al RIGI, con una inversión inicial estimada en u$s9.700 millones y un potencial de hasta u$s18.000 millones.

Con la incorporación al RIGI, Vicuña suma previsibilidad para avanzar en las próximas etapas de inversión, mientras continúa fortaleciendo el empleo, la capacitación y la red de proveedores vinculada al proyecto.

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto de cobre Vicuña , desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan. La iniciativa contempla una inversión inicial estimada en u$s9.700 millones, con un potencial de expansión que podría llevar el desembolso total hasta los u$s18.000 millones, según las estimaciones de las compañías. Este es el primer RIGI bajo la categoría PEELP de cobre , la línea destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien destacó que se trata del mayor proyecto minero de la historia argentina y uno de los cinco desarrollos de cobre más grandes del mundo. Según las proyecciones oficiales, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los u$s2.600 millones anuales y más de 30.000 empleos directos e indirectos.

La aprobación del RIGI PEELP representa un paso clave para acompañar el desarrollo de largo plazo del proyecto que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el departamento Iglesia, en plena cordillera sanjuanina. " Más allá de las futuras etapas de construcción y producción, Vicuña ya genera actividad económica, empleo y movimiento en la cadena de proveedores de San Juan y otras regiones del país" , remarcaron desde la compañía a Energy Report.

IMPORTANTE! El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones —que podría alcanzar los USD 18.000 millones según estimaciones de las compañías— se trata…

En febrero de este año, Vicuña presentó los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que definió una estrategia de desarrollo progresivo en tres etapas.

La primera fase contempla el desarrollo inicial de Josemaría; la segunda está vinculada a los recursos de óxidos de Filo del Sol; mientras que la tercera etapa incluye la expansión sobre los recursos sulfurados y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento futuro del complejo.

Según la PEA, el proyecto tiene el potencial de producir durante sus primeros 25 años de operación un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, ubicándose entre los activos cupríferos más relevantes a nivel internacional.

El esquema por etapas busca avanzar de manera ordenada, alineando infraestructura, capacitación, empleo y desarrollo de proveedores con la evolución del proyecto.

San Juan Minería Ley de Glaciares FIlo del Sol Vicuña Filo del Sol. Actualmente, 245 empresas trabajan vinculadas al proyecto. De ellas, 150 son de San Juan, lo que representa más del 61% del total. Sebastián D. Penelli

Empleo y desarrollo de proveedores locales

Actualmente, Vicuña emplea a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en Argentina. De ese total, 580 corresponden a puestos directos y 1.841 a trabajadores vinculados a empresas contratistas.

El 92,6% de la nómina global del proyecto es argentina, mientras que más del 81% de los empleados directos son sanjuaninos.

Además, trabajadores provenientes de las comunidades cercanas de Iglesia, Jáchal y Guandacol ya participan en distintas actividades vinculadas al proyecto. En los últimos meses, Vicuña incorporó a sus primeros operadores de maquinaria pesada provenientes de esas localidades, luego de atravesar programas de capacitación técnica y entrenamiento con simuladores bajo estándares internacionales.

Los nuevos operadores ya comenzaron a trabajar en terreno realizando movimientos iniciales de suelo con camiones fuera de ruta de 40 toneladas, como parte del proceso de preparación para futuras etapas de construcción.

image Vicuña incorporó 21 unidades a su flota propia de camiones. Estos equipos, diseñados para operar en condiciones de alta exigencia, cuentan con capacidad de transporte de 40 toneladas.

La cadena de valor asociada al proyecto también muestra un crecimiento significativo. Actualmente, 245 empresas trabajan vinculadas a Vicuña, de las cuales 150 son sanjuaninas, representando más del 61% del total de proveedores.

Dentro de ese universo, 20 compañías tienen base en Iglesia y 130 en distintos puntos de la provincia. Las empresas extranjeras representan menos del 4% de los proveedores activos.

La actividad genera hoy 1.841 puestos de trabajo a través de contratistas que participan en tareas de exploración, perforación, transporte, logística, mantenimiento, obras y servicios especializados.

Vicuña minería trabajadora minera camión De los 180 operadores incorporados para esta etapa con nuevos camiones, 28 son mujeres, representando el 15,6% del total.

El nuevo polo cuprífero argentino

La aprobación del RIGI consolida a Vicuña como uno de los proyectos estratégicos para el futuro minero argentino, en un contexto global marcado por la creciente demanda de cobre para electrificación, infraestructura energética y transición tecnológica.

El desarrollo de Josemaría y Filo del Sol posiciona a San Juan como uno de los distritos cupríferos con mayor potencial del mundo y abre una oportunidad para ampliar la participación argentina en las cadenas globales de minerales críticos.