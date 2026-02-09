Viaje al corazón de Vicuña, el prometedor proyecto de cobre, plata y oro de BHP y Lundin en San Juan

Energy Report volvió a subir al distrito minero Vicuña, en plena alta cordillera sanjuanina, para recorrer los proyectos Josemaría y Filo del Sol. A 5.200 metros sobre el nivel del mar, la travesía expuso la magnitud logística, humana y de inversión.

El viaje a Vicuña demoró más de 20 de horas entre subida y bajada a San Juan. El objetivo fue cumplido: observar de primera dónde se desarrollará el proyecto minero.

Energy Report viajó a San Juan y subió por segunda vez al distrito minero Vicuña , que incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol a 4.230 y 5.200 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Para llegar a Vicuña , uno de los proyectos de cobre, plata y oro más prometedores de la Cordillera de los Andes , se necesitan excelente logística, buenas condiciones físicas, mucha agua y tiempo. Sobre todo, tiempo.

La movilidad en 4x4 es indispensable para transitar por rutas y caminos de ripio las 12 horas que separan el centro de la capital sanjuanina con el campamento Batidero , en lo alto de la montaña, a unos 20 kilómetros del límite con Chile .

El estado físico, la comida liviana y el agua son primordiales para soportar la baja presión y las inclemencias del clima: un sol radiante y abrasador en el día y temperaturas bajo cero por la noche. El agua regula el funcionamiento del cuerpo y permite superar la falta de oxígeno, los mareos y las náuseas. Respetar los tiempos de ascenso, descenso y recorridas a pie en semejante travesía es la clave para disfrutar estas visitas únicas.

El kilómetro cero del viaje fue en la localidad de Albaradón , a 15 minutos del centro, donde Vicuña -holding 50 y 50 entre las empresas BHP y Lundin Mining - poseen sus oficinas centrales. Tras una última charla preparatoria y con todos los víveres a bordo (viandas, decenas de botellitas de agua y los termos llenos), a las 8 de la mañana zarpó la caravana rumbo al noroeste.

En el minibús todoterreno con baño viajaron una decena de periodistas y el equipo de institucionales y comunicación de Vicuña . A la delantera, la Hilux guía conectada vía handy y detrás, otra camioneta 4x4 de apoyo. Un equipo médico acompañó en todo momento la excursión.

Vicuña mapa minería Josemaría Filo del Sol cobre Mapa del trayecto a recorrer para llegar a Vicuña. Luego de unas seis horas por rutas de San Juan se cruza a La Rioja, y después se regresa. Vicuña Corp.

En 48 horas el convoy recorrió casi 1.000 kilómetros, con trayectos de 470 km de ida y vuelta cada uno. Más de la mitad fueron por alta montaña, atravesando larguísimas altiplanicies, ríos y pequeños arroyos, curvas y contracurvas, subidas y bajadas pronunciadas, a velocidades máximas de hasta 60 km/h. Entre rondas de mate e hidratación permanente (mínimo 1 litro por cada 1.000 metros de ascenso), en las primeras seis horas del viaje por la emblemática Ruta 40 se cruzaron decenas de badenes provocados por una lluvia reciente y se compartieron anécdotas e información.

Vicuña, de Josemaría a Filo del Sol

Vicuña Corp. nació en enero del 2025, tras un joint venture entre Lundin, una minera canadiense valuada en u$s28.500 millones con operaciones y proyectos en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dedicada a la producción de cobre, oro y níquel, y BHP, la mayor minera del mundo por capitalización bursátil (u$s171.000 millones) fundada en 1885 con sede en Melbourne, Australia, y uno de los principales productores globales de cobre.

Vicuña ya presentó una primera solicitud al RIGI por u$s2.000 millones para los primeros dos años. Pero se estima -según fuentes del sector- que el desarrollo del proyecto completo demandará una inversión total superior a u$s15.000 millones, una prometedora cifra que podría convertirlo en la mayor inversión extranjera directa de la historia reciente de la Argentina.

Viaje al corazón de Vicuña minería San Juan Vicuña Corp.

Josemaría es un depósito de cobre, plata y oro, con una vida útil estimada en más de 25 años. Se proyecta una mina convencional a cielo abierto, con procesamiento del mineral mediante molienda, flotación y producción de concentrado. Actualmente se encuentra en etapa de pre-construcción. Posee 22 años de exploración, cuatro inviernos operativos continuos y dos millones de horas hombre sin accidentes con tiempo perdido. Además, tiene un informe de Impacto Ambiental actualizado y aprobado en 2024, una Declaración de Impacto Ambiental para construir una línea eléctrica y otra para el Corredor Norte, que acortará el acceso al proyecto por San Juan sin tener que pasar por La Rioja.

Los dos primeros tramos del Corredor del Norte (F y E) ya están en obra a cargo de la UTE sanjuanina-puntana Terusi–Semisa, se los pudo ver trabajando a lo largo del viaje. El resto del camino (tramos A al D) están bajo licitación y pronto se conocerán a los ganadores. Son unos 170 km de caminos, bypass y puentes de hasta 100 metros de largo que surcan la Reserva de Biosfera y Parque Nacional San Guillermo. Se trata de una red de acceso fundamental para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. En un futuro, confían que podría ayudar a desarrollar el turismo.

Vicunas cordillera de los andes montaña La expedición minera atravesó la Reserva de Biósfera y Parque Nacional San Guillermo, donde se observaron a las vicuñas silvestres. Vicuña Corp.

Filo del Sol es un depósito binacional epitermal de cobre, oro y plata, uno de los más importantes dentro del distrito Vicuña, ubicado a 11 km de Josemaría, y con áreas sobre la frontera con Chile. Actualmente se encuentra en etapa de exploración activa. En Filo se registró el famoso “Pozo 41 descubridor" que develó datos promisorios acerca del yacimiento, unos de los 10 más grandes de la Tierra.

Durante la visita a Filo se pudo observar a distancia cómo se perfora con coronas diamantinas. El trabajo allí, a unos 5.200 metros s.n.m, casi nunca se detiene: conseguir información y muestras del suelo y la roca es vital para los proyectos mineros y en invierno los eximios perforistas llegan a trabajar con temperaturas de hasta 56 grados bajo cero.

Guandacol, casa La Paiva y las comunidades

Para llegar a Vicuña hoy es necesario pasar a La Rioja y luego regresar a San Juan. Por eso, la primera parada técnica es en la provincia vecina, en Guandacol, una localidad de 2.500 habitantes donde la minera administra La Paiva, una de las tres casas de relacionamiento con las comunidades locales que posee la compañía.

Vicuña casa La Paiva Guandacol La Rioja La parada en Guandacol y La Paiva fueron de las primeras programadas. A lo largo de las casi 12 horas de viaje la travesía se detuvo dos veces más. Sebastián D. Penelli

El proyecto minero puso el foco en el fortalecimiento de un vínculo sostenido y de confianza con las comunidades locales y los pueblos indígenas, a partir de un modelo de relacionamiento comunitario basado en la participación, el diálogo permanente y la retroalimentación. Además de las tres casas comunitarias, lanzaron procesos de participación pública (PPC) y un procedimiento formal de consultas y reclamos, orientado a informar, escuchar y ajustar las acciones del proyecto al contexto local. Dicen en Vicuña que el principal reclamo coinicide con la principal consulta: la falta y oferta de empleo.

Entre los principales hitos con comunidades destacaron el programa Mujeres en Red, distinguido como Runner Up en los TSM Community Engagement Excellence Awards 2025 en Canadá, la implementación de una ruta turística piloto entre diciembre de 2025 y abril de 2026, y el mapeo 3D del sitio arqueológico Angualasto. Además, se desarrollaron programas productivos y educativos -con más de 1.160 animales vacunados, 70 jóvenes becados en IT y bases de datos y ferias de emprendedoras que convocaron a más de 5.000 personas-, junto con 14 programas de inversión social que alcanzaron a 450 beneficiarios, consolidando un esquema de impacto social con fuerte anclaje territorial.

Campamento Batidero, un hogar entre altas cumbres

Por la tarde noche, al llegar al campamento Batidero, se pasa por el policlínico para el control de salud. A los que necesiten se le suministra oxígeno o medicación. En la altura siempre se camina a paso lento, sin premisa ni premura. El dispositivo sanitario de Vicuña cuenta con equipos profesionales por turno, integrados por ocho médicos especialistas -entre cardiólogos, terapistas, clínicos, emergentólogos y generalistas-, junto con enfermeros y choferes que brindan soporte a la atención en terreno. En total trabajan unos 70 profesionales de la salud.

El esquema se completa con unidades médicas periféricas para evaluación de pacientes y atención primaria, que incluyen consultorios, refugios, servicios de telemedicina, farmacia habilitada por Salud Pública y un Shock Room equipado como sala de estabilización para la atención de emergencias.

Campamento Batidero Vicuña minería cobre El campamento Batidero posee 552 Habitaciones de 3 categorías con capacidad para 1.068 huéspedes. Son estructuras modulares hechas de conteiners interconectados, de hasta dos pisos. Vicuña Corp.

Al momento de la visita había alojados unas 950 personas, que trabajan en roster de 14 días x 14 días. Para los ratos libres, hay salones de relax con juegos de mesa, TV, ping-pong y pool. También tiene un kiosco y gimnasio abierto las 24 horas. En el salón comedor se sirven diariamente 2.500 desayunos, almuerzos, meriendas y cenas por turnos. El servicio de catering, limpieza y hotelería está a cargo de LyG, pero a partir de abril pasará a la empresa local Caterwest, oriundos de Calingasta y primera empresa de alimentación sanjuanina adherida al Pacto Global de la ONU.

La geología del proyecto Vicuña

Luego de una merienda de bienvenida y tras la charla de seguridad, un grupo de ingenieros, geólogos y especialistas de Vicuña dieron más detalles del proyecto y el trabajo en la cordillera. Uno de ellos fue Juan Arrieta, gerente de geología con 20 años de experiencia.

“Los minerales se presentan de distintas formas según su historia geológica y su exposición al ambiente. Aquellos que se encuentran cerca de la superficie han sido meteorizados y alcanzados por el oxígeno y el agua, lo que dio lugar a minerales oxidados. En cambio, los que no estuvieron expuestos a esos procesos, y por lo tanto no reaccionaron con el oxígeno, se denominan sulfuros. Esta diferencia es clave, ya que implica tipos de minerales distintos y, en consecuencia, métodos de tratamiento y procesamiento diferentes de cara al desarrollo futuro del proyecto”, detalló Arrieta.

Juan Arrieta gerente de Geología de Vicuña Juan Arrieta, gerente de Geología de Vicuña, explica las reservas de minerales de los depósitos Josemaría y Filo del Sol. Vicuña Corp.

Entre óxidos y sulfuros, Josemaría y Filo del Sol concentran un volumen significativo de cobre, oro y plata. Según contó Arrieta, el yacimiento cuenta con 13 millones de toneladas (Mt) de cobre medido e indicado y 25 Mt inferido, junto con 32 millones de onzas (Moz) de oro medido e indicado y 49 Moz inferido, además de 659 Moz de plata medida e indicada y 49 Moz inferida.

En conjunto, los recursos medidos más indicados alcanzan 3,63 billones de toneladas (Bt), mientras que los recursos inferidos suman 7,89 Bt, lo que eleva el total a 11,53 billones de toneladas, posicionando a Vicuña como uno de los desarrollos metalíferos más relevantes de la región por volumen y diversidad de metales.

Arrieta explicó que la diferencia entre inferido e indicado es la certeza del dato: “La certeza de la información, es decir, a medida que perforamos más cerca, el dato es más certero, es más seguro, porque la equidistancia entre los sondajes es menor, y entonces hay menos probabilidad de error”.

Minería cobre minerales Vicuña Muestra de la roca con minerales extraída de los yacimientos de Vicuña, a más de 4.000 metros de altura. Las muestras se miden, clasifican y almacenan. Vicuña Corp.

El desafío de la infraestructura eléctrica

El desarrollo del proyecto Vicuña enfrenta un desafío central en materia de infraestructura eléctrica, clave para viabilizar su escala productiva futura. El esquema en análisis contempla nuevas líneas de alta y extra alta tensión (220 kV y 500 kV), junto con estaciones transformadoras estratégicas como Josemaría, Chaparro, Rodeo y Nueva San Juan, además de adecuaciones sobre infraestructura existente.

minería Vicuña obras viales San Juan Obras viales de alta montaña del Corredor del Norte (tramos F y E) a cargo de la UTE sanjuanina-puntana Terusi–Semisa. Vicuña Corp.

El objetivo es garantizar el abastecimiento energético del proyecto, asegurar potencia suficiente para procesos críticos como el arranque de molinos y, al mismo tiempo, minimizar impactos ambientales, preservar áreas protegidas y compatibilizar las obras con los planes nacionales de expansión del sistema eléctrico. En un contexto de alta montaña y restricciones geográficas, la planificación también busca habilitar futuras interconexiones y potenciar el desarrollo de energías renovables, mejorando la confiabilidad del suministro eléctrico en el norte de San Juan y generando un efecto positivo sobre la economía regional.

Desde la operación, reconocen que se trata de un proceso complejo que excede lo puramente técnico. “Esta infraestructura, especialmente saliendo de la zona principal del parque de procesos y la mina, pasa por varias revisiones y estudios, tanto técnicos como medioambientales y de permisos legales, que forman parte de un conjunto”, explicó Darren Cormack, gerente de Ingeniería de Campo en Fluor Corporation, en servicio para Vicuña.

Darren Cormack Gerente de Ingeniería de Campo en Fluor Corporation Vicuña Darren Cormack, gerente de Ingeniería de Campo en Fluor Corporation, detalló los desafíos de infraestructura para Vicuña. Vicuña Corp.

Actualmente, el proyecto se abastece exclusivamente con generación térmica a gasoil, con combustible provisto por YPF y una capacidad de almacenamiento de 350 metros cúbicos (350.000 litros), frente a un consumo diario cercano a 25 metros cúbicos, lo que permite operar durante unos 14 días de autonomía. “Estamos sobredimensionados”, señaló el ejecutivo, al tiempo que destacó que la audiencia pública ya se realizó -aunque no es vinculante- y que el desafío energético sigue siendo uno de los ejes críticos para avanzar hacia una solución estructural y de largo plazo.

Monitoreo y gestión del ambiente

La gerente de Ambiente Yanina Ripoll explicó que la gestión ambiental de Vicuña se basa en un esquema técnico y continuo de monitoreo ambiental, que comienza con estudios de línea de base para conocer en detalle las condiciones bióticas y abióticas del área antes del proyecto. “Una vez aprobado el Informe de Impacto Ambiental y obtenida la DIA, la autoridad establece requerimientos específicos que activan programas de seguimiento permanente”, comentó en la charla explicativa. Estos incluyen el control de agua superficial y subterránea -tanto en calidad como en cantidad- en más de 95 puntos distribuidos a lo largo de toda la cuenca, desde Filo y Josemaría hasta El Rodeo.

Ripoll aseguró que también se monitorean de forma prioritaria la biota (fauna, flora) clave por tratarse de una reserva de biósfera, con especial atención en camélidos, grandes depredadores y los humedales de altura o vegas, que concentran la mayor biodiversidad.

Yanina Ripoll gerente de Ambiente de Vicuña Yanina Ripoll, gerente de Ambiente de Vicuña, brinda detalles de los programas de monitoreo de fauna, biota y criofomas. Vicuña Corp.

Además de medir especies y abundancia, el programa evalúa procesos ecosistémicos como el secuestro de carbono, junto con variables abióticas como calidad de aire, suelos y crioformas. “Toda la información es reportada periódicamente a la autoridad ambiental, en plazos semestrales o anuales, y se complementa con estudios adicionales acordados con los organismos de control”, añadió la especialista.

Crioformas: de manchones de nieve a los glaciares

Al mismo tiempo, Vicuña desarrolla un monitoreo sobre las crioformas que rodean a los proyectos Filo del Sol y Josemaría. Ese trabajo –comentó la gerente de Ambiente- se apoya en un enfoque científico integral, diseñado para comprender en profundidad su estado, evolución y aporte hídrico real a la cuenca, tal como solicitará la adecuación de la ley de Glaciares que debatirá el Senado próximamente.

Glaciares Filo del Sol Vicuña Minería Filo del Sol cuenta con más de 190 mil metros de sondajes, del los cuales 160 mil fueron perforados desde el spinoff de NGEx en 2016 y a lo largo de 25 campanas de perforaciones de diamantina y aire reverso. Vicuña Corp.

Según explicó Yanina Ripoll, en el área de influencia del proyecto se identifican distintos tipos de crioformas de acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares y el Inventario Provincial de San Juan: glaciares descubiertos, manchones de nieve perenne y glaciares de escombros. Estas unidades presentan características muy distintas entre sí y, en general, se trata de cuerpos pequeños, con un fuerte proceso de retracción natural asociado a las condiciones climáticas de alta montaña y no a la actividad minera.

Vicuña ya completó los estudios de crioformas de Nivel 1 y 2, que incluyen la identificación satelital y el reconocimiento en terreno, y avanza actualmente con los estudios de Nivel 3, orientados a determinar el aporte hídrico efectivo de estos cuerpos a la cuenca. Los resultados históricos son contundentes: a partir del análisis de imágenes satelitales desde 1976 hasta la actualidad, se observa una tendencia sostenida de reducción de la superficie de hielo y nieve por cuestiones naturales.

En la cuenca de Los Mogotes, por ejemplo, datos al 2024 indican que solo permanece el 10,7% de la superficie original registrada en los años ‘70. Este retroceso se repite en todos los manchones y glaciares asociados al proyecto y responde a procesos naturales de largo plazo, vinculados al aumento de la radiación, la aridez extrema y el cambio climático en ambientes de alta cordillera.

Filo del Sol minería cobre Vicuña FIlo del Sol tiene un potencial de expansion al este, oeste, norte, sur y en profundidad, que podría extenderse más de 6 km en su eje longitudinal. Vicuña Corp.

Uno de los puntos centrales del estudio es el glaciar de escombros GE-110, que gracias a los trabajos impulsados por la empresa fue incorporado al inventario provincial. Los análisis preliminares indican que se trata de un glaciar inactivo y relicto, sin evidencia de aporte hídrico significativo al acuífero, aunque los resultados finales están siendo evaluados y serán presentados a la autoridad ambiental. Ripoll remarcó que ninguno de estos cuerpos es intervenido por la infraestructura aprobada del proyecto Josemaría y que, en el caso de Filo del Sol -donde la ingeniería aún está en definición-, los estudios se realizan como parte de la línea de base ambiental, justamente para evitar interpretaciones futuras erróneas sobre impactos que ya responden a una tendencia previa de degradación.

Para cuantificar con precisión el comportamiento hídrico de cada crioforma, Vicuña despliega un sistema de monitoreo inédito en la región, que combina mediciones de precipitación, caudales continuos y puntuales, sensores de nieve, estudios hidrogeológicos, análisis isotópicos y equipos específicos para medir sublimación -el pasaje directo del hielo al estado gaseoso-, un proceso clave en zonas de alta radiación.

Minería Vicuña cobre Josemaría A la izquierda de la imagen se observa parte del yacimiento de cobre Josemaría. A la deracha, con las cumbres nevadas se ven los cerros de La Rioja, fuera del proyecto Vicuña. Vicuña Corp.

Ripoll subrayó que una parte significativa del hielo no se transforma en escorrentía superficial, sino que se sublima o se infiltra, reduciendo aún más su aporte efectivo a la cuenca. A esto se suma la estimación del espesor y volumen de las crioformas mediante geofísica aerotransportada con drones, una solución técnica necesaria dada la altura, la inaccesibilidad y las restricciones operativas del terreno.

Finalmente, la gerente de Ambiente destacó que estos estudios no responden solo a la ley de Glaciares vigente, sino también a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Minero (24.585), que obliga a caracterizar todos los componentes ambientales en ausencia de proyecto y luego monitorearlos en el tiempo. “La línea de base es clave para dar transparencia y previsibilidad”, explicó Ripoll, al remarcar que el objetivo es evitar que, dentro de diez o veinte años, se atribuyan al proyecto impactos que en realidad forman parte de una dinámica natural documentada científicamente.

Mniería muestras cobre Vicuña San Juan También se realizó una visita a la muestrera, donde se pudo ver con lupa los resto de mineral en las piezas de roca tubular que se extrae de la tierra. Vicuña Corp.

El regreso al llano, objetivo cumplido

Luego de las explicaciones, la cena y el pernocte en el campamento, al amanecer llegó la hora de recorrer el territorio. Durante casi tres horas, el equipo de periodistas invitados pudo observar y registrar desde miradores las zonas y lugares donde se asentará -dentro de varios años- el pit de Filo del Sol, el pit de Josemaría, el depósito de colas (lago artificial con recirculación de agua), la planta de procesos y los nuevos caminos. Hasta se vieron formaciones rocosas y gélidas del lado chileno y riojano.

Al llegar a los 5.200 metros sobre el nivel del mar de Filo, la altura más elevada de toda la expedición y una de las más altas del mundo para hacer minería, la sensación de falta de aire se mezcló con la satisfacción de haber alcanzado los objetivos de un viaje inolvidable. Pasado el mediodía, tras escuchar a los expertos, hacer entrevistas y sacar decenas de fotos, llegó el momento de bajar de la cordillera y volver al llano.