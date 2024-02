5 películas de terror para ver en Star+

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad.

Dirigida por Parker Finn, esta protagonizada por Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn y Rob Morgan.

Boda sangrienta

Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia.

Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, esta protagonizada por Samara Weaving, Andie MacDowell, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Melanie Scrofano, Nicky Guadagni, Elyse Levesque, Kristian Bruun, Ethan Tavares y John Ralston.

Un lugar en silencio

Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte.

Es dirigida por John Krasinski, que la protagoniza junto a Emily Blunt, su esposa en la vida real.

¡Huye!

Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento "demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.

Dirigida por Jordan Peele, esta protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Rel Howery y Lakeith Stanfield.