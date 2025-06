"Océanos": la belleza de lo profundo y los riesgos que corre

El hombre es toda una institución que desde 1953 viene trabajando en la difusión de las maravillas del planeta, y en este siglo trabaja también advirtiendo sobre el modo en que estamos perdiendo esas maravillas. “Océanos” muestra primero la belleza de las profundidades marinas, y hacia el final, con unos pocos planos que son toda una espantosa novedad, muestra cómo el actual método industrial llamado “pesca de arrastre ” (algo así como pasar el rastrillo) no solo captura animales comestibles y no comestibles, sino que deja el lecho marino totalmente arrasado, prácticamente un desierto sin siquiera una planta. De prosperar este método, dentro de pocos años habrá muerto la mayoría de los peces , también los pueblos de pescadores, y los propios barcos de pesca industrial empezarán a quedar sin trabajo. Por supuesto, la película también propone soluciones lógicas, prácticas y accesibles para quien comprenda el peligro.

Otro dato: paralelo al estreno de este film, Colin Butfield y Attenborough publicaron el libro “Ocean Earth’s Last Wilderness”, en cuyas primeras páginas dicen “Gentes prudentes y apasionadas han puesto fin a la era de la cacería industrial de ballenas, y abrimos ahora los brazos a una relación nueva surgida de la comprensión científica, la cordura y la compasión. Sin embargo, a pesar de ese progreso todavía no hemos aplicado esa misma prevención a la hora de proteger el hábitat en el que se desenvuelven. Para muchos de nosotros, el mundo que se abre más allá de las playas es un ámbito oscuro, inquietante y espectral. La consecuencia es prácticamente inevitable: ojos que no ven, corazón que no siente”. De allí la necesidad de esta clase de películas.