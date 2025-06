Las segundas oportunidades no garantizan que el barrio te dé un respiro. “El Galgo” se entrega a su instinto, salta las paredes de Isla Maciel y esquiva tiros. Durante los 80 minutos de “Gatillero” no hay pausas. Esta historia está en constante movimiento, no únicamente por el clima tenso que maneja sino porque además está filmada en un plano secuencia. El elemento narrativo, que meses atrás fue furor con la serie “Adolescencia”, hoy se convierte en el gran protagonista de esta película.

“En ‘Gatillero’ tenía ganas de explorar la situación de narcos vs. vecinos, y a nivel narrativo tenía ganas de hacer algo que a mí me presente un desafío y que me parezca distinto”, explica el director. Sin embargo, acá se rompen las recetas tradicionales, ya que primero nació el deseo de filmar en un único plano y luego, la historia: "En función de querer narrar algo en plano secuencia, con Clara Ambrosoni escribimos el guion”.

Gatillero (1).png "Gatillero", la película filmada en plano secuencia que desafía al cine argentino.

Periodista: Filmar un plano secuencia es un desafío, ¿contabas con experiencia previa o tuviste que aprender cómo hacerlo desde cero?

Cris Tapia Marchiori: Me consideraba la peor persona para hacer un plano secuencia. Había hecho uno en mi ópera prima que duraba un minuto y cuando lo edité, me pareció tan malo que lo sacamos. Entonces, empecé a estudiar este concepto de acción en tiempo real que me pareció interesante porque el plano secuencia utilizado como un nervio más de un engranaje que no sea caprichoso, puede tener un resultado muy efectivo. “Gatillero” antes de tener un guion, tuvo un calendario sobre lo que yo entendía que había que hacer para llevar a cabo esa película. Fue lindo porque fue un desafío. Filmar una película en días significa aprender nuevas maneras de hacer cine, pero también tener ganas de desaprender lo que ya sabíamos.

P: ¿Cómo fue este proceso de “aprender y desaprender”?

C.T.M.: En el cine hacemos todo bastante difícil, donde se dice “acá debería venir una grúa, un arnés o una soga para que levanten la cámara”, yo decía “pongamos una escalera o un cajón de cerveza” y me paraba en el cajón de cerveza y saltaba. O cuando subíamos a los autos, había veces que decíamos, “¿quién tiene la cámara?”, y yo decía "que la agarre el actor, que la tenga un cachito, me subo a la puerta de atrás, la agarro y sigo filmando". Esas resoluciones que te brindan la informalidad se vieron en muchas áreas porque nos sacaron un montón de problemas. Había cosas con las que no podíamos pelear entonces había que abrazarlas. Pedí que no se usen las palabras “imposible” y “peligroso”. El equipo fue tan respetuoso de mi locura que no decían “esto es peligroso o imposible”, lo pensaban, pero no lo decían. Soy un chabón que vivía en Pergamino, que estudió guion porque no tenía plata para estudiar cine. Viví en la calle. Vivía sin luz ni comida. Es muy difícil que crea que algo puede ser imposible porque para mí alguna vuelta le podemos encontrar siempre y esto fue lo que hizo que “Gatillero” pueda avanzar.

Gatillero .png Luego de su aclamado paso por el BAFICI, "Gatillero" llega a las salas del país.

P: Y "Gatillero" también pudo avanzar gracias a un equipo que confió en vos.

C.T.M.: “Gatillero” es un proyecto en el que todos saltaron en paracaídas sin verlo, confiando en que yo iba a ir y activar el paracaídas. La mayoría de las veces nadie sabía para dónde iba la cosa. Si bien había una maqueta o había explicado todo, hubo más de una vez donde todas las personas que trabajaron no entendían qué estaba pasando, pero igual seguían saltando adelante o atrás mío según cómo se los pedía.

P: “Gatillero” es una historia de segundas oportunidades. No solamente porque sin haber estudiado cine y considerándote “la peor persona” para hacer un plano secuencia pudiste hacer esta película, sino porque además la historia está inspirada en un conocido tuyo que mató la policía. Le diste una segunda oportunidad a alguien que no la tuvo.

C.T.M.: Cuando uno escribe una película, elige una temática para opinar. Es imposible que hagas una película y no estés opinando sobre lo que estás haciendo. Quieras o no, tengas a nivel consciente o inconsciente tu opinión armada. Quizás la busques mientras la vas haciendo, pero sí hay algo sobre lo que uno quiere reflexionar y posiblemente eso se vea reflejado en la película. En “Gatillero” le doy vida a alguien que conocí y que mató la policía. Tenía bien en claro que quería hablar de las segundas oportunidades, de una persona de la cual nadie espera nada y de repente puede o no hacer algo para reivindicarse. O las personas que intentan reinsertarse después de haber salido de la cárcel. Quería traer a la mesa también lo que pasa con los vecinos que conviven con los narcos. Cuando soy autor, me gusta que los personajes que hablan y opinen sean casi todos marginales. Hay algo con ese universo que a mí me seduce, me gusta y que lo he transitado en mi vida personal. Estuve vinculado a muchas situaciones a las cuales relaciono a algunos personajes y las escribo porque las conocí. Situaciones que hoy no me enorgullecen y a las cuales no me volvería a vincular. Sin embargo, están en mi pasado, en algún momento sí entendí la violencia como un instrumento. Hoy intento participar en situaciones violentas a través de mis personajes. Por eso me interesa un montón hablar de estos universos. No tengo una ONG, entonces hago cine y hablo de eso. Es lo que yo puedo hacer porque es lo que sé y lo que me nace.

Cris Tapia Marchiori.png Cris Tapia Marchiori estrena "Gatillero", su segunda película.

P: Esta historia en tiempo real que pasó por diferentes festivales, entre ellos el BAFICI, finalmente llegó a los cines. ¿Cómo es estrenar en tiempos de incertidumbre?

C.T.M.: Estamos de cara a un estreno en una Argentina que no tiene casi estrenos nacionales, que no tiene películas, que no se está filmando casi nada. Mi productor Pablo Udenio me dijo que hacer un estreno es casi tan difícil como filmar. Argentina es un país que nos ha demostrado que la incertidumbre es nuestra moneda corriente, entonces es un escenario que yo no controlo. Puedo hacer despegar un avión, puedo hacer que la gente me siga, puedo hacer que la gente invierta dinero, pero el estreno es un escenario que no controlo. Vamos a ver qué sucede del otro lado.

Ficha Técnica

"Gatillero" (Argentina 2025). Dirección: Cris Tapia Marchiori. Guion: Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni. Productores: Pablo Udenio y Enrico Udenio. Elenco: Sergio Podeley, Julieta Díaz, Maite Lanata, Ramiro Blas, Mariano Torre, Matías Desiderio, Susana Varela, Gonzalo Gravano, Bianca Di Pasquale. Duración: 80 minutos.