Actualidad

Angelina Jolie vende óleo de Churchill

La casa Christie’s anunció que Angelina Jolie subastará un cuadro que Winston Churchill pintó para Franklin D. Roosevelt en 1943. El óleo de la colección de la familia Jolie, llamada “Torre de la mezquita de Koutoubia”, fue la única obra de arte que Churchill creó durante la Segunda Guerra. Se estima que alcanzará entre 2,1 millones y 3,4 millones de dólares en marzo, cuando sea subastada. Jolie adquirió la pieza en 2011. Según Christie’s, el primer ministro británico creó la pintura en Marrakech después de la Conferencia de Casablanca en enero de 1943.

Premio Fundación Fortabat

Se abrió la convocatoria para los premios Fundación Fortabat no adquisición. Dedicados a artistas visuales mayores de 18 años, argentinos nativos o naturalizados y extranjeros con residencia en el país no menor a dos años, se dividen en dos categorías. Artistas mayores de 35 años (Primer premio: $500.000; Segundo $350.000; Tercero $250.000) Artistas jóvenes de 18 a 34 años (Primer premio: $250.000; Segundo $150.000; Tercero $100.000) Se aceptarán obras de todas las disciplinas de las artes visuales contemporáneas, pero deberán ser inéditas y realizadas no antes de 2020. Se otorgará, además, el Premio Pintura Amalia Lacroze de Fortabat de $ 500.000. La inscripción es exclusivamente on-line y cierra el 30 de mayo. Consultas: premio@coleccionfortabat.org.ar