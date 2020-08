Adiós a un grande: Jacobo Langsner

Alto, muy tímido, Jacobo Langsner solía contar una preciosa anécdota de su amiga China Zorrilla. “Una noche de 1974 estrenamos en ‘Alta comedia’ la versión televisiva de ‘Esperando la carroza’. Al otro día China me llamó y cordialmente me ordenó ‘Vení a visitarme’. Fui, toqué el timbre del edificio y en vez de hacerme pasar, ‘Enseguida bajo’. Apareció, me tomó del brazo, ‘Quiero que vayamos a dar una vuelta’. A los pocos metros empezó a acercarse la gente, una situación que vivimos toda esa tarde a lo largo del barrio. ‘Señora, qué buena obra la de anoche, excelente’, y ella: ‘Muchas gracias, les presento al autor’”.