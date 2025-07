Andrew Garfield se une oficialmente a "Artificial", la nueva película de Luca Guadagnino

Artificial reúne a Garfield, Guadagnino y Amazon MGM Studios. Guadagnino dirigió recientemente After the Hunt, protagonizada por Julia Roberts, Garfield y Ayo Edebiri, que el estudio estrena en cines el 10 de octubre. Los primeros informes indicaban que, junto con Garfield y Borisov, Monica Barbaro también estaba considerando un papel principal en "Artificial", y afirmaban que la película se centraba en la empresa de inteligencia artificial OpenAI y el período de 2023 en el que su director ejecutivo, Sam Altman, fue despedido y recontratado en tan solo unos días.

El presente actoral de Andrew Garfield

Artificial llega en un momento muy activo para Garfield. Además de After the Hunt, también protagoniza The Magic Faraway Tree, una adaptación de Enid Blyton y una posible franquicia familiar, junto a Claire Foy, Jessica Gunning y Nicola Coughlan para Studiocanal. Recientemente, formó parte del reparto del thriller The Rage, de Paul Greengrass para Focus Features, sobre la Revuelta Campesina en la Inglaterra del siglo XIV.