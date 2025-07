"X-Men" cumple 25 años: historia y legado de una de las películas que revivió el cine de superhéroes

El 14 de julio del año 2000 tuvo su estreno X-Men , una película que no solo definió una franquicia, sino que fue uno de los pilares fundamentales de un fenómeno cultural sin precedentes en la industria cinematográfica: el cine de superhéroes .

Antes del año 2000, las adaptaciones de cómics al cine eran un terreno más bien inestable. Si bien hubo éxitos puntuales como las películas de Superman de Richard Donner y la primera incursión de Tim Burton en Batman, también existían ejemplos de lo que no funcionaba, como Batman & Robin o producciones que no lograban capturar la esencia de sus contrapartes impresas. El público masivo no estaba del todo convencido de que los superhéroes pudieran ser algo más que entretenimiento infantil.