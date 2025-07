"Superman" llegó a los cines y se convirtió en uno de los estrenos con mayor recaudación del 2025

Los analistas de taquilla no se sorprenden de que Superman haya tenido un comienzo más sólido en Estados Unidos que en el resto del mundo. “Este es un estreno nacional excepcional. Si hay alguna debilidad aquí, es en el extranjero”, afirma David A. Gross, director de la consultora cinematográfica FranchiseRe. “Superman siempre se ha identificado como un personaje estadounidense, y en algunas partes del mundo, Estados Unidos no está disfrutando actualmente de su mayor popularidad”.

Warner Bros. y DC Studios tienen mucho en juego, y no solo porque Superman costó la considerable suma de u$s225 millones para producir y aproximadamente u$s100 millones para promocionar. La película de superhéroes es la primera entrada en el relanzado Universo DC y tiene la colosal responsabilidad de encender un nuevo universo de cómics interconectado para el estudio. ( Supergirl , con la prima de la heroína de la capa, y Clayface llegan en 2026 mientras que una nueva versión de Wonder Woman está en desarrollo).

James Gunn y Peter Safran asumieron el liderazgo de DC Studios en 2022 después de que su última iteración de películas de superhéroes implosionara con la épica racha de derrotas de The Flash, Aquaman y el reino perdido, Shazam: Fury of the Gods y Blue Beetle.

De qué trata Superman

Gunn, mejor conocido por Guardianes de la Galaxia y El Escuadrón Suicida, dirigió Superman. La historia sigue al honesto héroe mientras demuestra al mundo que está tratando de hacer el bien después de que el villano Lex Luthor (Nicholas Hoult) ejecuta un plan para poner a la opinión pública en su contra. En la esquina de Clark Kent está la reportera Lois Lane (Rachel Brosnahan) y su fiel compañero Krypto el Superperro.

Superman esta disponible en cines.