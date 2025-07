"Back in Black": a 45 años del disco que significó el renacimiento y la consagración definitiva de AC/DC

Discos como "High Voltage" (internacionalmente en 1976), "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (1976), "Let There Be Rock" (1977) y "Powerage" (1978) cimentaron su estilo inconfundible, caracterizado por riffs de guitarra contundentes, ritmos machacantes y letras directas y descaradas. Para finales de los 70, con el éxito masivo de "Highway to Hell" (1979), AC/DC había alcanzado la cima. Eran una banda en su apogeo, lista para conquistar el mundo.

La tragedia que casi acaba con todo: la muerte de Bon Scott

Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 19 de febrero de 1980, la noticia impactó al mundo del rock: Bon Scott había fallecido a los 33 años, asfixiado por su propio vómito después de una noche de excesos. La banda quedó devastada. La pérdida de Bon era inconmensurable; no solo era el vocalista, sino también una figura central en la composición de las letras y el espíritu irreverente de AC/DC.

En un momento de profunda tristeza y desesperación, la pregunta inevitable surgió: ¿Era este el fin de AC/DC? La presión era enorme, tanto por parte de la industria como de sus propios fans. Sin embargo, los hermanos Young, impulsados por la convicción de que Bon querría que continuaran, tomaron la valiente decisión de seguir adelante.

Un nuevo comienzo: la llegada de Brian Johnson

La búsqueda de un nuevo vocalista fue un proceso arduo. Necesitaban a alguien que pudiera no solo llenar los enormes zapatos de Bon, sino también aportar su propia identidad a la banda. Tras audicionar a varios candidatos, la elección recayó en Brian Johnson, un cantante británico con una voz rasposa y poderosa, y una energía escénica que complementaba perfectamente la dinámica de AC/DC.

Johnson, que había sido vocalista de la banda Geordie, impresionó a los Young con su interpretación de "Whole Lotta Rosie" y un tema de Tina Turner. Su actitud humilde y su disposición a trabajar duro sellaron el acuerdo. En marzo de 1980, Johnson fue anunciado oficialmente como el nuevo vocalista de AC/DC, en lo que sería uno de los movimientos más audaces y exitosos en la historia del rock.

ac-dc-1980 AC/DC inició una nueva etapa desde 1980 con la llegada de Johnson.

La génesis de una obra maestra: la grabación de "Back in Black"

Con Brian Johnson a bordo, AC/DC se embarcó en la tarea de grabar su próximo álbum. El peso de la tragedia aún flotaba en el ambiente, pero también había una determinación feroz de honrar el legado de Bon y demostrar que la banda era más fuerte que nunca. El productor Robert John "Mutt" Lange, quien ya había trabajado con ellos en "Highway to Hell", regresó para guiar el proceso.

Las sesiones de grabación tuvieron lugar en los estudios Compass Point en las Bahamas. La elección de la ubicación, lejos del ajetreo y el bullicio, permitió a la banda concentrarse plenamente en la música.

La atmósfera era intensa, con la banda canalizando su dolor y su determinación en cada nota. Angus y Malcolm Young escribieron la música con una furia renovada, mientras que Johnson se dedicó a escribir las letras, muchas de las cuales reflejaban la pérdida de Bon y el deseo de seguir adelante. La icónica portada del álbum, completamente negra, fue un tributo directo a Bon Scott y simbolizaba el luto de la banda.

El éxito arrollador: "Back in Black" conquista el mundo

Lanzado el 25 de julio de 1980, "Back in Black" no tardó en convertirse en un fenómeno mundial. El álbum fue un éxito rotundo, alcanzando el número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido y Australia, y el número cuatro en Estados Unidos, donde eventualmente vendería más de 25 millones de copias, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido de todos los tiempos y el álbum de hard rock más vendido de la historia.

El impacto del disco fue inmediato y duradero. La combinación de la potente voz de Johnson, los riffs inconfundibles de los Young y la producción impecable de Mutt Lange resonó con millones de fans en todo el planeta. "Back in Black" no solo vendió cifras astronómicas, sino que también revitalizó la carrera de AC/DC y los catapultó a un nivel de estrellato que pocos logran alcanzar.

image La tapa del disco reflejó el luto de la banda por la muerte de Scott.

Canciones que marcaron una era

"Back in Black" es un álbum sin puntos débiles, cada canción es un himno por derecho propio. Entre las más emblemáticas y reconocidas se encuentran:

"Hells Bells" : El majestuoso comienzo del álbum, con el ominoso sonido de una campana, establece el tono sombrío y poderoso del disco, un tributo solemne a Bon Scott.

"Shoot to Thrill" : Un latigazo de energía pura, con un riff adictivo y la voz imparable de Johnson.

"Back in Black" : La canción que da título al álbum y uno de los riffs más reconocibles en la historia del rock. Es un himno a la resiliencia y el regreso triunfal.

"You Shook Me All Night Long" : Un clásico absoluto del rock and roll, con un estribillo pegadizo y un solo de guitarra inolvidable de Angus Young. Se convirtió en un pilar de las radios de todo el mundo.

"Rock and Roll Ain't Noise Pollution": Un cierre épico para el álbum, una declaración de principios sobre la esencia del rock and roll y la inquebrantable dedicación de la banda a su sonido.

El legado imborrable: hitos de AC/DC después de "Back in Black"

"Back in Black" no fue solo un álbum de éxito; fue el catalizador que impulsó a AC/DC a la estratosfera y les permitió alcanzar hitos sin precedentes con giras mundiales masivas. La banda se embarcó en giras agotadoras y legendarias, tocando para millones de fans en estadios y arenas de todo el mundo, consolidándose como una de las bandas en vivo más grandes de la historia.

ACDC Brian Johnson y Angus Young. Getty Images

El álbum solidificó su estatus como pilares del hard rock, influyendo a innumerables bandas y artistas a lo largo de las décadas. Su sonido se convirtió en sinónimo de rock puro y sin concesiones.

Aunque ninguno de sus álbumes posteriores ha superado las ventas de "Back in Black", AC/DC ha continuado lanzando discos exitosos como "For Those About to Rock We Salute You" (1981), "The Razor's Edge" (1990) y "Black Ice" (2008), manteniendo una base de fans leal y activa.

A lo largo de los años, la banda ha enfrentado desafíos, incluyendo la enfermedad de Malcolm Young y la partida temporal de Brian Johnson. Sin embargo, la esencia de AC/DC, su determinación y su amor por el rock and roll, los ha mantenido en pie y actualmente se encuentran girando por Europa. Mientras tanto en Argentina esperamos verlos una vez más cómo aquellos conciertos de 2009 plasmados en el disco de 2011 "Live at River Plate".

Cuarenta y cinco años después de su lanzamiento, "Back in Black" sigue siendo una obra maestra atemporal. Es el álbum que, contra todo pronóstico, no solo salvó a AC/DC, sino que los convirtió en leyendas inmortales del rock. Un disco que resuena con la furia del duelo y la alegría del regreso triunfal, una campana que sigue sonando con la fuerza de un rayo y el rugido del rock and roll.