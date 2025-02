A 45 años de la muerte de Bon Scott: la voz rebelde y excesiva de AC/DC

El ascenso a la fama junto a AC/DC

Con Scott al frente, AC/DC lanzó varios álbumes que definieron una era. Entre ellos destacan "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" y "Highway to Hell". Este último se convirtió en uno de los discos más emblemáticos del rock, gracias a canciones como "Highway to Hell" y "Touch Too Much". La voz de Scott, combinada con la guitarra de Angus Young, creó un sonido potente y reconocible al instante.