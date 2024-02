AC/DC celebrará su 50 aniversario con la música de una manera muy especial

La primera oleada de reediciones incluye ‘Back In Black’, ‘Highway To Hell’, ‘The Razors Edge’, ‘Powerage’, ‘For Those About To Rock (We Salute You)’, ‘High Voltage’, ‘Dirty Deeds Done Cheap’, ‘Who Made Who’ y ‘Live’. Los nueve álbumes están disponibles para pedidos por adelantado ahora y su lanzamiento está programado para el 15 de marzo. Más lanzamientos de vinilos dorados de edición limitada están programados para una fecha posterior en el año.