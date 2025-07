"Tu misterioso alguien" de Miranda! se convirtió en la canción más escuchada de Spotify Argentina

Miranda El dúo hace una reinterpretación de la canción en La Voz Argentina 2025. Youtube: La Voz Argentina

En YouTube, el video oficial de la canción superó las 43 millones de vistas y se llenó de comentarios de usuarios que compartieron historias personales, desde quienes la asociaron con romances secretos hasta quienes contaron que el tema los acompañó en momentos de cambios en sus vidas. Entre anécdotas de adolescentes de y jóvenes que la descubren por primera vez, “Tu misterioso alguien” demuestra que sigue generando identificación y emociones genuinas, incluso 15 años después de su lanzamiento.

miranda (1) La canción recibe cientos comentarios diarios en Youtube.

Hoy, “Tu misterioso alguien” no solo revive en rankings, sino que confirma el poder de la música pop de atravesar generaciones, resignificarse en cada contexto y recordarnos que, incluso tras 15 años, una canción puede seguir encontrando nuevas vidas en cada escucha compartida.

El origen de “Tu misterioso alguien”

El renovado interés por la canción también permitió recordar la historia detrás de su creación, que muchos desconocían. Durante una entrevista en 2021 con el podcast 1990, Educación Sentimental de Futurock, Ale Sergi reveló: “El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”.

Explicó que la inspiración surgió de una escena de la serie Lost: “Hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté”.

befunky_2023-10-1_18-36-0 De Lost hasta los escritos de Ale Segi: el origen de "Tu misterioso alguien"

La frase se convirtió en el estribillo de un hit que, para muchos, habla de un romance secreto. “Por eso dice ‘a quien has ocultado de mí todo el tiempo’. Puede ser una relación, pero yo me acordaba que estaban ocultando al otro… Hice una asociación súper libre de la situación y adapté esa historia. Le metí esas palabras y salió. A mí me encanta la letra pero no nace de una situación real y sus sentimientos”, contó Ale.